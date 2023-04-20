حاولت قتل شبيهتها بـ قطعة "تشيز كيك" .. وهذا السبب

اُدينت سيدة أمريكية "فيكتوريا ناسيروفا" تعيش في مدينة نيويورك بمحاولة قتل صديقتها حيث تم القاء القبض عليها والحكم عليها بالسجن لمدة 21 عاماً.

فيكتوريا ناسيروفا تقتل شبيهتها بقطعة تشيز كيك

وفي التفاصيل اتهمت السلطات الرسمية فيكتوريا ناسيروفا بمحاولة قتل صديقتها خلال عام 2016 حيث قامت بإعطاءها كعكة الجبن "تشيز كيك" التي كانت قد أضافت عليها السم، وأكّد المحققون بأن فيكتوريا دهنت كعكة الجبن بمادة سم قويّة جدًًا لا يوجد لها مثيل إلا في روسيا.

وبعد فحص قطعة التشيز كيك، حدد المحققون المادة السامة التي استخدمت في الجريمة بأنها "فينازيبام" وهي مادة كان قد طوّرها الاتحاد السوفياتي، واللافت حظ الضحية التي بالرغم من قوة السم إلا أنها نجت بأعجوبة من الموت.

وتمكنت المتهمة من سرقة جواز سفر صديقتها الأوكراني ومبلغ مادي يصل إلى 4000 دولار، وأكّدت التحقيقات أن هدف المتهمة كان انتحال شخصية صديقتها الأوكرانية والعيش على انها هي، لا سيما مع وجود شبه كبير بينهما.

دوافع المتهمة في انتحال شخصية صديقتها

بالرغم من أن المتهمة أنكرت التهمة التي تم اسنادها لها، إلا ان التحقيقات كشفت بان ناسيروفا كانت ترغب بالعودة الى روسيا لكن كان من الصعب عليها العودة بسبب إدانتها بجريمة قتل في عام 2014.

وستواجه المتهمة الخكم بالسجن مدة 25 عاما بتهمة السرقة ومحاولة القتل، كما أكّد محامو الدفاع بأن العقوبة قاسية وانهم سيحاولون الاستئناف مرة أخرى.