"الحوت الكبير"..الجيش الياباني يكشف عن غواصة قتالية جديدة 

نقل موقع "Naval Today” تفاصيل الغواصة القتالية الجديدة التي أصبح الآن يمتلكها الجيش الياباني ضمن مجموعة الأسلحة الأخرى التي تخدم سلاح البحرية.

وفي التفاصيل، كشف الموقع تفاصيل إطلاق الغواصة اليابانية القتالية الجديدة، حيث تم إجراء احتفالية مخصصة في حوض بناء السفن التابع لشركة "متسوبيشي" للصناعات الثقيلة، وذلك لتسلم الجيش الياباني الغواصة الجديدة من فئة "Taigei” الجديدة المعدلة.

بالإضافة إلى التفاصيل السابقة، فإن هذه الغواصة تعتبر أول غواصة من أصل غواصات طلبتها اليابان لتنضم إلى سلاح البحرية، وفي الحقيقة ما يميز هذه الغواصات الجديدة المعدلة أنها تحتوي على أجهزة سونار متطورة وفائقة المواصفات يمكنها التخفي عن رادارات العدو، إلى جانب أنها تمتلك بطاريات ليثيوم متطورة تضمن عملها بشكل صامت تحت المياه.

وكانت اليابان قد بدأت بتطوير أول غواصة Taigei معدّلة عام 2018، وأنزلتها إلى المياه في أكتوبر 2020، أما الغواصة الثانية فباشرت بالعمل على تصنيعها عام 2019 وأنزلتها إلى المياه عام 2021، ومن المفترض أن تسلمها للجيش العام القادم.

ويبلغ طول كل غواصة من غواصات Taigei الجديدة نحو 84 مترا، وعرضها 9.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه حوالي 3000 طن، ويمكن لهذه الغواصات حمل طاقم مكون من 70 شخصا، فضلا عن أنها مسلحة بطوربيدات من عيار 533 ملم، صواريخ "هاربون" المضادة للأهداف البحرية.

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