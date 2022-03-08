الكويت تمنع فيلم Turning Red لاحتوائه على إيحاءات عن البلوغ

أعلنت وزارة الإعلام في الكويت عن إصدار قرار يقضي بمنع عرض فيلم الأنيميشن الجديد Turning Red في صالات السينما المنتشرة في أنحاء البلاد.

وكشفت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بأن قرار وزارة الإعلام جاء بسبب احتواء الفيلم على إيحاءات عن البلوغ.

وأثار قرار منع الفيلم في صالات السينما الكويتية انقسامًا في آراء النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين من مؤيدٍ له ومعارض.

وذكرت الأصوات المؤيدة لقرار منع الفيلم في الكويت من شأنه فرض رقابة مدرسة على المحتوى المقدم للمجتمع الكويتي الذي ما يزال يحافظ على خصوصيته ومراقبة الأفلام المعروضة على الأطفال.

في حين أبدى قسم من النشطاء استيائهم من قرار منع عرض الفيلم واعتبروا السبب غير منطقي خاصة وأن موضوع "البلوغ" أمر فطري طبيعي ويجري التطرق له في المناهج والكتب المدرسية.

وكانت وزارة الإعلام الكويتية قد قررت قبل أسابيع منع عرض فيلم "Death on the Nile" على أراضيها، موضحةً أن المنع سببه كون بطلة الفيلم مجندة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مصدر مطلع إن وزارة الإعلام قررت رسميًا منع عرض الفيلم في الكويت، وتم رفعه من جدول عروض شركات السينما.

وأشارت المصدر إلى أن "الجمهور في الكويت والعديد من الدول العربية لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبه من اختيار غال غادوت، لا سيما أنها دعت للإمعان في قتل أطفال غزة خلال عدوان 2014".

فيلم Turning Red

فيلم "الباندا الأحمر الكبير - Turning Red" هو فيلم رسوم متحركة أمريكي من إنتاج شركة أفلام والت ديزني وبيكسار-Pixar Animation Studios .

الفيلم من إخراج دومي شي وسيناريو كتبها هي وجوليا تشو.

الفيلم من بطولة أصوات:

روزالي تشيانغ

ساندرا أوه

آفا مورس

مايتري راماكريشنان

هاين بارك

أوريون لي

واي تشينغ هو

جيمس هونغ

تم عرض Turning Red لأول مرة في لندن، إنجلترا في 21 فبراير 2022، ومن المقرر طرحه على +Disney في البلدان التي تتوفر فيها الخدمة في 11 مارس الجاري، إلى جانب عرض محدود متزامن في مسرح إل كابيتان.

تلقى الفيلم إشادة من النقاد مع الثناء على قصته وروح الدعابة والرسوم المتحركة واستخدام الثقافة.

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