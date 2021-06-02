الحوض المعلق يثير هلع المارة أسفله.. يكاد ينفجر على رؤوسهم والسباحون لا يهتمون‎

مع حلول فصل الصيف، شوهد سكان جنوب غرب لندن وهم يستمتعون بوقتهم ولكن بطريقة مرعبة – وهي السباحة داخل بركة معلقة بين مبنيين شاهقين.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأشخاص يستمتعون في المسبح بشكل كبير، في الوقت الذي عبر فيه معلقون عن خوفهم من خوض مثل هذه التجربة.

واستحوذ معلم الجذب الجديد المسمى Sky Pool، المعلق على ارتفاع 35 مترًا في الهواء، على انتباه الجميع في جميع أنحاء لندن وخارجها، مما ترك العديد من الأشخاص يشعرون بالدوار على الإنترنت.

ويعتبر مسبح Sky Pool اسم "أول بركة عائمة في العالم" لكنه ليس مفتوحًا للجميع، فهو مخصص لسكان المبنيين فقط.

ويربط المسبح، الذي بلغت تكلفته المليارات، بين مبنيين سكنيين "Embassy Gardens" على ارتفاع 115 قدمًا، بعمق ثلاثة أمتار وطول 25 مترًا ويتسع 148 ألف ليتر من الماء.

وبحسب الصور المتداولة، فقد شوهد السباحون يطفون حرفيًا في الهواء على ارتفاع 10 طوابق، وذلك داخل المسبح الذي يمتد بين المجمعين السكنيين المغلقين.

وتم تصنيع المسبح الزجاجي في كولورادو الأمريكية، حيث تعمل التكنولوجيا المصنع بها إلى المحافظة على اتصال المسبح بكل مبنى من المبنيين المعلق عليها، كما تسمح التكنولوجيا له بالتحرك مع استقرار المباني وكذلك التكيف مع تأثير الرياح.

ويحتوي مجمع "Embassy Gardens، المشروع السكني والتجاري في منطقة ناين إلمز جنوب لندن، على ألفي شقة سكنية ترواح أسعارها من 600 ألف جنيه إسترليني (668 ألف يورو) وصولًا إلى خمسة ملايين جنيه إسترليني ( 5.57 ملايين يورو).

"جعلني زوجة وأُمْ".. عقيلة أمر قطر تخرج عن النص لتشكر زوجها بكلماتِ رقيقة

ما حقيقة وفاة حسن نصر الله في إيران بعد تدهور حالته الصحية؟

ضبط 40 شخص أحيوا حفلة "مخلة بالآداب" في الكويت