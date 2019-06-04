"الحياة تبدو جديدة".. سلطان ماليزيا المتنحي يرزق بمولود من زوجته الروسية

كشفت ملكة الجمال الروسية "أوكسانا فويفودينا" نبأ ولادة ابنها من ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس الذي تنازل عن عرشه بعد زواجه منها شهر نوفمبر من العام الماضي.

ونشرت "أوكسانا" (25 عامًا) صورة لقدمي مولودها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستغرام" وأرفقتها بعبارة "الحياة تبدو جديدة تمامًا".

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يذكر أن نبأ زواج السلطان المتنحي البالغ من العمر 49 عامًا من "أوكسانا فويفودينا" قد تصدر العناوين العريضة في مختلف وسائل الإعلام الماليزية والروسية معًا.

وأشارت وسائل الإعلام حينها بأنه وعلى الرغم من أن هذا الزفاف اعتبر مفاجأة للكثيرين من الشعبين، إلا أن الماليزيين تحديدًا كانوا سعداء بشكل عام، كما أنهم أرسلوا حبهم وأمنياتهم لتهنئة ملك بلادهم مع زوجته الجديدة.

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ولأنه من المعروف أن ماليزيا تعتبر من أكبر الدول الإسلامية في العالم، فقد كان حفل الزفاف الملكي هذا، خاليًا تمامًا من أي نوع من المشروبات الروحية أو الكحولية، كما كانت جميع الأطعمة المقدمة كلها "حــلال"، وبالوقت نفسه ارتدى الحاكم الأعلى لماليزيا اللباس الوطني التقليدي للبلاد خلال الزفاف، وارتدت العروس الملابس الروسية التقليدية.

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ويُذكر أن "أوكسانا" كانت قد أعلنت إسلامها خلال شهر نيسان / أبريل الماضي 2018، وقامت بتحويل اسمها من "أوكسانا فويفودينا" إلى "ريحانة أوكسانا جورباتينكو" وكانت قد فازت بمسابقة ملكة جمال موسكو خلال العام 2015، عندما كانت بعامها الـ22، وكانت قد هزمت 32 متسابقة تنافسن معها في المسابقة.

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