الخيمة الرمضانية في الرياض: رابط التذاكر

البوابة - فتحت الخيمة الرمضانية الرئيسية في موسم رمضان 2023 في العاصمة السعودية الرياض أبوابها أمام الزوّار القادمين للاستمتاع بأمسيات رمضانية بأجواء مميزة طيلة أيام شهر رمضان المبارك 1444/2023.

وسيحظى زوّار الخيمة في الرياض على فرصة استثنائية لخوض تجربة "إفطار وسحور" بطريقة مميزة في أجواء تتناسب مع روحانيات شهر رمضان المبارك الفضيل يعدها أمهر الطهاة السعوديين والعالميين.

كما تقدم الخيمة لزوّارها وضيوفها قائمة من الفعاليات الثقافية التي تتناسب مع الشهر الفضيل وتعبر عن علاقة المجتمع السعودي بهذا الشهر الكريم بطابع يعكس الثراء الثقافي لكافة المدن السعودية.

فعاليات الخيمة الرمضانية في الرياض

في أجواء رمضانية مميزة، تقدم الخيمة مجموعة من الفعاليات التي تجمع بين الفن والرياضة والألعاب والمسابقات والطهي والأزياء لجميع أفراد العائلة.

موقع الخيمة الرمضانية في رمضان 2023

تقع الخيمة الرمضانية الخيمة الرمضانية الرئيسية في موسم رمضان 2023 في مركز الملك عبدالله المالي.

تفاصيل الخيمة الرمضانية في الرياض

التاريخ: 29 مارس 2023 وحتى 19 أبريل 2023.

29 مارس 2023 وحتى 19 أبريل 2023. الوقت: الإفطار من 05:00 م الى 8:00 م

الإفطار من 05:00 م الى 8:00 م الفعاليات المصاحبة من 8:00 م الى 3:00 ص

من 8:00 م الى 3:00 ص السحور: من 12:00 ص الى 3:00 ص

تذاكر الخيمة الرمضانية في الرياض

للحصول على التذاكر يرجى النقر هنا

الدخول مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.

فعاليات الخيمة الرمضانية في الرياض

داخل أركان الخيمة الرئيسية في موسم رمضان 2023، سيحظى الزوار بفرصة استثنائية لخوض تجربة تتجاوز فكرة تناول وجبتي السحور والإفطار وذلك من خلال قائمة طويلة من الفعاليات الترفيهية التي تتناسب مع الشهر الفضيل.

وتحت سقف الخيمة الرمضاني، ستضاء الفوانيس الرائعة وتتزيّن الجدران بالزخارف الرمضانية المستوحاة من الثقافة السعودية خاصة في منطقة تناول الطعام حيث تقدم التمور طوال الوقت.

كما تتضمن الخمية سوقًا خاصًا لبيع البخور وحبوب القهوة المحمصة إلى جانب بعض المنتجات المصنوعة محليًا من الحرف التقليدية مثل السلال والحصائر المصنوعة من الخيزران.

كما تخدم الخيمة أيضًا الأطفال في منطقة خاصة للذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 12 عامًا في جلسات الحرف والفنون ورواية القصص وورش العمل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لزوار الخيمة في الرياض خوض تجربة ألغاز رمضان مع جوائز قيمة مثل كوبونات التسوق أو وجبات مجانية بالإضافة إلى جلسات الذاكرة الثقافية وقراءات الشعر على المسرح الرئيسي.



يذكر أن وزارة الثقافة السعودية تقيم الموسم الرمضاني كل عام في الرياض وجدة ومكة على مدار الشهر الكريم للاحتفال بالتراث الثقافي للمملكة العربية السعودية.