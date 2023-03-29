دليل معرض بساط الريح: الموقع - التذاكر - طريقة الحجز

البوابة - فتحت جدة سوبردوم أبوابها لضيوف وزوّار فعاليات معرض بساط الريح يوم الاثنين، 27 مارس 2023، ضمن فعاليات موسم رمضان 1444 هـ/2023 م بتنظيم من وزارة الثقافة السعودية.

وتُعد فعاليات بساط الريح إحدى أهم وأشهر الفعاليات التي جرى تندرج ضمن برنامج ثقافي متكامل في 14 مدينة تتوزع على عشر مناطق من مناطق المملكة العربية السعودية، بهدف إحياء الموروث الثقافي التاريخي المرتبط ارتباطًا وثيقًا بشهر رمضان المبارك.

ويُعد المعرض من أهم منصات التسويق الخيري بالعالمين العربي والإسلامي، ويجري تنظيمه منقب المؤسسة الخيرية للرعاية الصحية المنزلية " نرعاك".

معرض بساط الريح

سيحظى زوّار معرض بساط الريح على فرصة لخوض تجربة رمضانية خاصة واستثنائية وحيّة، بمشاركة أكثر من 170 جهة محلية وعربية ودولية، وأكثر من 15 دولة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض في استقبال ضيوفه وزوّاره لمدة 6 أيام، منها 4 أيام خصصت للسيدات ويومين خصصت للعائلات.

وسيخوض زوار المعرض على تجارب تجمع بين روحانيات الشهر الفضيل والهوية الثقافية المكانية لكافة مدن المملكة العربية السعودية.

وتم اختيار مدينة جدة، عروس البحر الأحمر، لاحتضان فعاليات المعرض باعتبارها "بوابة الحرمين الشريفين"، و"البوابة الأولى لضيوف الرحمن، وشاهدة على الكثير من التغييرات التي شهدتها السعودية طيلة السنوات الماضية.

فعاليات بساط الريح

يتضمن المعرض، في نسخته الـ22، عرض الكثير من المنتجات والبضائع والسلع، التي قد تقدم بشكلٍ مجاني أو مقابل أسعار معقولة جدًا، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية للمنطقة وسكانها وزوارها وكذلك للعمل على تشجيع السياحة الداخلية وخلق حراك اقتصادي محلي شامل.

كما سيحظى زوار وضيوف فعاليات المعرض على فرصة تسوق شاملة ومتكاملة، مع تواجد عدد كبير من المقاهي والمطاعم داخل أرضيو المعرض.

ماذا ينتظرنا في معرض بساط الريح

ستجدين في المعرض الكثير من الملابس الحديثة والثقافية والفلكلورية وكذلك التحف والمجوهرات والإكسسوارات والسجاد والمشغولات اليدوية والمستلزمات المنزلية ومواد الزينة.

وتتميز النسخة الـ22 من هذا المعرض بمشاركة أكثر من أكثر من 15 دولة ومنها:

الكويت

قطر

الإمارات

سلطنة عمان

البحرين

الأردن

لبنان

مصر

تركيا

لندن

الهند

تذاكر معرض بساط الريح

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أسعار تذاكر معرض بساط الريح

تبلغ قيمة فعالية دخول المعرض 115 ريال سعودي

موعد المعرض

التاريخ: الثلاثاء 28 مارس/آذار – السبت 1 أبريل/نيسان

التوقيت: 9 مساءً - 2 فجرًا

الموقع: سوبردوم

موقع معرض بساط الريح

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الملكة رانيا في معرض بساط الريح

الملكة رانيا تتوسط الأميرة عادلة والأستاذة عبير قباني

شاركت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني عبدالله الثاني، في حفل افتتاح فعاليات المعرض برعاية الأميرة عادلة بنت عبدالله آل سعود وبحضور رئيس المعرض ونائب رئيس المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك" عبير قباني.

يأتي حضور الملكة رانيا تأكيدًا للنجاح الكبير للمعرض الذي يعتبر واحدة من أهم منصات التسويق الخيري بالعالمين العربي والإسلامي، والتي تنظمه المؤسسة الخيرية للرعاية الصحية المنزلية " نرعاك".