الداعية محمد حسان يتصدر الترند.. ما حقيقة وفاته؟

تصدر اسم الداعية المصري محمد حسان قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث "غوغل" في الساعات القليلة الماضية بعد تداول أنباء وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا" المُستجد.

لكن بعد ساعات، فقت الصفحة الرسمية للشيخ محمد حسان على "فيسبوك"، صحة الأخبار التي تم تداولها عن وفاة الشيخ.

وقالت في منشور لها يوم الجمعة الماضي: "نُطمئنكم على صحة فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله فهو بخير حال ولله الحمد".

وتابعت: "نسألُ الله أن يكفيه شرَّ كل حاسد وحاقد وكاذب ونسألهُ أن يُتمَّ شفائه على خير وأن يُبارك في عُمره وأن يُطيل بقائه في كمال عَافية وجميل سِتر".

في الوقت نفسه، كشف مصدر مقرب من الشيخ محمد حسان، أن الداعية الإسلامي بصحة جيدة، ولا صحة لما تداول عن تدهور حالته الصحية.

وأضاف المصدر، أن الداعية الإسلامي يتمتع بصحة جيدة بعد إجرائه عملية جراحية، الأسبوع الماضي.

وكانت أسرة محمد حسان كشفت في تصريحات سابقة عن تواجده في المستشفى لعلاج أزمة صحية متعلقة بالمسالك البولية والكلى: "ندعو الله أن يرفع عنه المرض، ويعيده سالمًا إلى بيته وكل شيء بيد الله نسأل عفه وكرمه".

محمد حسان

ولد محمد حسان في (8 أبريل 1962)، حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية، المقدمة بعنوان (منهج النبي في دعوة الآخر) وشاع أنه أخذ الدكتوراه من الأزهر ولكن هذا غير صحيح بل ناقش رسالته فيها فقط واستأجر القاعة وقال الدكتور عبد الله النجار "حصل على درجة الدكتوراه في إحدى قاعات كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر ولكن لم يكن مسجلاً الدكتوراه في جامعة الأزهر".

حصل على البكالوريوس من كلية الإعلام بجامعة القاهرة وعمل مدرسًا لمادتي الحديث ومناهج المحدثين في كليتي الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود فرع القصيم.

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