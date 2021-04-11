الدانة مودل تهدد عاملتها المنزلية في حال أسقطت طفلها أرضًا.. وتثير استياء الشارع الكويتي

أثارت عارضة الأزياء اللبنانية الدانة مودل المتزوجة من الكاتب الكويتي مصعب الفيلكاوي جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تتوعد عاملتها المنزلية في حال أصاب طفلها أي مكروه.

وبدأت القصة حين نشرت دانة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" لعاملتها المنزلية وهي تلاعب طفلها "علي" على حصان خشبي هزاز.

ويُسمع في الفيديو دانة وهي تتوعد العاملة المنزلية في حال سقط طفلها على الأرض أو في حال أصابه أي مكروه مثيرة الرعب في قلب العاملة التي بدورها ردت بـ"النفي" وأن عليها الاطمئنان بهذا الشأن.

وأثار تصرف الدانة وتوجيهها التهديدات لعاملتها المنزلية استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت الذين طالبوها باحترام العاملة ومنحها الأمان في الوقت الذي تغربت فيها عن منزلها ووطنها وعائلتها كي تقوم برعاية أطفال آخرين.

كما استهجن عدد من المغردين تسليم الدانة طفلها للعاملة المنزلية بدلًا من أن تقوم برعايته بنفسه.

من هي الدانة موديل

اسمها الحقيقي دانا أكرم، ولدت في بيروت عام 1990، ودخلت عالم الموضة في وقت مبكر من عامها الخامس عشر، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس من كلية الإعلام في الكويت، وفازت في موسم 2015/2016 بلقب ملكة جمال الكويت.

حققت دانة شهرة كبيرة في الخليج العربي وتحديدًا في الكويت والمملكة العربية السعودية.

وسبق وشاركت الدانة مودل متابعيها على السوشال ميديا فرحتها بحملها بأول مولود لها بعد 5 سنوات من الصبر والانتظار، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، معلقة: "بعد 5 سنوات من الصبر والانتظار والصلاة وعد الأيام أخيرًا هبقى ماما.. اللهم ارزق كل محروم.. الحمد الله وما شاء الله".

ثم قامت الدانة مودل، بنشر مجموعة من صور أحد الفوتوسيشن التي خضعت لها وهي تستعرض بطنها المنتفخة قليلا ممسكة بيدها صورة سونار جنينها، معلقة "رسميًا 4 شهور".

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