الملكة نور آخرهن.. تعرف على زوجات الملك الحسين الأربع

لا تزال الأسرة الهاشمية في الأردن تتصدر عناوين الصحف العربية والعالمية منذ أيام بعد انتشار ادعاءات حول محاولة الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدلله، "زعزعة" أمن الأردن وهو ما ثبت عكسه في ضوء إعلانه وضع نفسه تحت تصرف أخيه العاهل الأردني بعد وساطة من العائلة المالكة.

وعلى الرغم من انتهاء "زوبعة" الأحداث الأخيرة بإعلان الملك عبدالله في خطاب للأمة بثه التلفزيون وقرأه مذيع بقناة محلية بأن أخيه الأمير حمزة في منزله وتحت رعايته، إلا أن المغردين الأردنيين لا زالوا يتساءلون عن مصيره ومكانه.

لكن الأنباء لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أشار عدد من المغردين على موقع التدوين "تويتر" بأن الملكة نور، الزوجة الرابعة والأخيرة للملك الراحل الحسين بن طلال، ستظهر في مقابلة وصفت بـ"النارية" لصالح شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونستعرض لكم في هذا التقرير زوجات الملك الحسين الأربع:

من هو الملك الحسين بن طلال

الحسين بن طلال بن عبد الله الأول الهاشمي (14 نوفمبر 1935 - 7 فبراير 1999)، هُو ملك الأردن الثالث. تولى الحكم من الحادي عشر من أغسطس عام 1952 حتى وفاته في السابع من فبراير عام 1999.

وُلد الملك الحسين في العاصمة الأردنية عمَّان؛ ليكون أكبر أبناء الأمير -آنذاك- طلال بن عبدالله وزوجته زين الشرف بنت جميل.

وقد بدأ دراسته في عمّان في الكلية العلمية الإسلامية، بينما أكمل تعليمه في الخارج بالمملكة المتحدة. وبعد أن تولّى الملك طلال حكم المملكة الأردنية الهاشمية عام 1951 م، سُمِّي الحسين وليا لعهد مملكة الأردن.

بعد ذلك، عزلَ مجلس النواب الأردني الملك طلال بعد عام من توليه الحكم؛ نظرًا لمرضه آنذاك، مما حدا بالمجلس لتعيين مجلس وصاية على العرش حتى يبلغ الحسين السن الدستورية للحكم؛ إذ اعتلى العرش وهو يبلغ من العمر سبعة عشر عامًا فقط، وذلك في الثاني من مايو من العام 1953 م.

وقد حكم الحسين الأردن ذات النظام الملكي الدستوري لأطول مدّةٍ بين أفراد أسرته الذين توّجو ملوكا للأردن أو للعراق منذ 1920 م.

زوجات الملك الحسين بن طلال

تزوج الحسين بن طلال أربع مرات، إلا أنه لم يجمع بين زوجتين في وقت واحد، وقد أنجب من تلك الزيجات الأربع أحد عشر ابنًا وابنة.

الملكة دينا بنت عبد الحميد

الشريفة دينا بنت عبد الحميد بن محمد عبدالعزيز بن عون الرفيق، ( 15 ديسمبر 1929 - 21 أغسطس 2019 ) هي ملكة الأردن السابقة بصفتها الزوجة الأولى لملك الأردن الحسين بن طلال، وهي والدة ابنته البكر الأميرة عالية.

تزوجت الملك من 1955 إلى 1957، وبعد ذلك في 1970 تزوجت مسؤولًا رفيعًا في منظمة التحرير الفلسطينية.

مثلما يفعل العديد من العرب الأرستقراطيين ملاك الأراضي، أرسلت دينا إلى مدرسة داخلية في إنجلترا، بعد ذلك نالت درجة علمية على الأدب الإنجليزي من كلية جيرتون بجامعة كامبريدج، ودبلوم دراسات عليا في العلوم الاجتماعية من كلية بيدفورد بلندن.

بعد عودتها للوطن بدأت بتدريس الفلسفة والأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة بينما تقيم في حي المعادي مع والديها.

قابلت الشريفة دينا الملك حسين لأول مرة عام 1952 في منزل أحد الأقارب في لندن حيث كانا يدرسان، وكان الملك آنذاك يدرس في مدرسة هارو الداخلية للفتيان، بينما كانت هي في كلية جيرتون بكامبريدج. زارها الملك في مسكنها في المعادي بعد ذلك.

في عام 1954 أي بعد عامين من اعتلاء الملك حسين العرش، أعلنت والدته الملكة زين الشرف خطوبته على دينا، وتزوجا في 18 إبريل 1955، حين كانت العروس في سن السادسة والعشرين بينما كان العريس في سن التاسعة العشر.

وفي 13 فبراير 1956 أنجبت الابنة الكبرى للملك، الأميرة عالية، وفي 1956 بينما كانت الملكة تقضي إجازتها في مصر، أخبرها الملك حسين أنه ينوي الانفصال عنها. وانفصل الزوجان في 24 يونيو 1957 خلال فترة اضطرابٍ بين الأردن ومصر.

الأميرة منى الحسين

منى الحسين أو انطوانيت غاردنر (25 أبريل 1941 -)، الزوجة الثانية لملك الأردن الراحل الحسين بن طلال ووالدة ملك الأردن الحالي عبد الله الثاني بن الحسين، بعد زواجها أطلق عليها زوجها لقب الأميرة منى الحسين.

الأميرة منىهي ابنة الضابط البريطاني" والتر برسي غاردنر" الذي كان قد سبق له أن خدم في بعثة التدريب البريطاني في الأردن، وبعد أن انتهت مدة التدريب بقي فيها بناءً على طلب من السفارة البريطانية.

التقت الأميرة منى بالملك حسين أثناء عملها في التحضير لفيلم عن "لورنس العرب"، حيث سمح الملك لبعض القوات العسكرية بالمشاركة في التصوير وكان يزور مواقع التصوير من وقت لآخر وتزوجها بعد ذلك. وقد أنجبا:

الملك عبد الله (مواليد 1962).

الأمير فيصل (مواليد 1963).

الأميرة عائشة (مواليد 1968).

الأميرة زين (مواليد 1968).

وقد تطلقا في 21 ديسمبر 1971، إلا إنه سمح لها بالاحتفاظ بلقبها الملكي.

الملكة علياء الحسين

علياء بهاء الدين طوقان وشهرتها الملكة علياء الحسين (25 ديسمبر 1948 - 9 فبراير 1977)، الزوجة الثالثة لملك الأردن الراحل الحسين بن طلال .

ولدت في القاهرة لعائلة من أصل فلسطيني من عائلات مدينة نابلس، والدها هو السفير الأردني السابق في المملكة المتحدة بهاء طوقان، تزوجت من الملك حسين في 24 ديسمبر 1972، وبعد الزواج لقبت بالملكة علياء الحسين، وأنجبا: الأميرة هيا (ولدت في 3 مايو 1974). والأمير علي (ولد في 23 ديسمبر 1975).

تلقت تعليمها في أنقرة ولندن وعمّان وروما، وأخيرًا في نيويورك، درست العلوم السياسية وعلم النفس الاجتماعي.

كانت تتقن اللغتَين الإنجليزية والإيطالية. عملت بعد عودتها إلى الأردن في مؤسسة عالية-الخطوط الجوية الملكيّة الأردنية/ فرع العلاقات العامة.

تقلدت القلادةَ الهاشمية من الملك الحسين بن طلال، ومُنحت رتبة عقيد فخرية في القوات المسلحة الأردنية، وكانت تهوى الرياضة المائية والتنس والموسيقى والمطالعة.

توفيت في 9 فبراير 1977 عندما سقطت المروحية التي كانت تقلها أثناء توجهها إلى جنوب الأردن في رحلة تفقدية للمناطق النائية في الطفيلة، وبعد وفاتها سميّ المطار الدولي في عمّان باسمها.

الملكة نور الحسين

ولدت الملكة نور الحسين (23 أغسطس 1951 -)، واسمها الأصلي ليزا نجيب الحلبي الزوجة الرابعة للملك الحسين بن طلال.

والدها نجيب إلياس حلبي أمريكي من أصل سوري وأمها "دوريس كارلكويست" من أصل سويدي.

دراستها وأعمالها

تلقت تعليمها في عدد من مدارس كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك فقد درست في "المدرسة الكاتدرائية" الوطنية من المرحلة الرابعة إلى المرحلة الثامنة، وفي "مدرسة شابين" في مدينة نيويورك، إلى أن أنهت دراستها في "أكاديمية كونكورد" في ولاية ماساتشوستس، وفي سنة 1974 حصلت على البكالوريوس من جامعة برنستون في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري.

وبعد أن أنهت دراستها شاركت في عدد من المشاريع الدولية في مجال تصميم وتخطيط المدن في الولايات المتحدة وأستراليا وعدد من بلدان الشرق الأوسط منها إيران والأردن، حيث بدأت سنة 1976 العمل في وضع التصاميم الشاملة لمرافق أكاديمية الطيران العربية التي تأسست في عمّان، ثم انضمت سنة 1977 إلى الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتشغل منصب مديرة التخطيط والتصميم فيها.

في 15 يونيو 1978 تزوجت من الملك حسين وذلك بعد أن تعرفا أثناء عملها في الأردن، وأنجبا:

الأمير حمزة (مواليد 29 مارس 1980).

الأمير هاشم (مواليد 10 يونيو 1981).

الأميرة إيمان (مواليد 24 أبريل 1983).

الأميرة راية (مواليد 9 فبراير 1986).

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