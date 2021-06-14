الدحيح يُعلّق على اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.. "أنتم بوصلتي"

انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي أجمع في تقييم الحلقة الأولى من برنامج "الدحيح" الجديد لليوتيوبر المصري الشهير أحمد الغندور وقياس مدى تطبيعه مع الكيان الصهوني الغاصب أم لا.

وعبر وسمي "#الدحيح" و"#قاطعوا_الدحيح"، اللذان تصدرا قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في الأردن وفلسطين وعدة دول عربية، بأن الحلقة الأولى من برنامج "الدحيح" خيّبت آمالهم لعودة أحمد بعد غياب دام لمدة عام.

كما أشار قسم من المغردين الى أن الموضوع الرئيسي للحلقة التي كانت بعنوان "الملل" ونقل معاناة بعض السجناء في غياهب الزنازن، وتحدث عن أقدم المعتقلين، لكنه للمفارقة لم يتحدث عن أي سجين عربي أو فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وأوضح المغردون عبر الوسمين بأن الغندور عاد بعد غياب بتمويل من الأكاديمية الإماراتية، "نيو ميديا" المزعوم دعمها لأفكار الكيان الصهيوني.

ولعل الهجمة الشرسة التي تعرض لها الغندور دفعته لإصدار بيان رسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح وجهة نظره من الانتقادات التي تعرض لها بعد ساعات من بث أولى حلقاته عبر قناته على "يوتيوب".

وقال الغندور في بيانه: ‏‎"من ساعة عرض الحلقة الأولى من برنامج الدحيح، يوم السبت، وهناك مساحة واسعة ومتباينة من ردود الأفعال، بعضها كان إيجابي، وأنا ممتن جدًا وشاكر جدًا لها، وبعضها كان سلبي وعنيف وتتفاوت فيه مساحات الاتهام. ودا السبب اللي مخليني النهاردة مقرر إني أكسر عادتي على مدار الأربع سنين اللي فاتوا، وأرد بشكل مباشر وواضح على الاتهامات دي، لأن دي بالذات اتهامات صعب أوي اسمعها وأسكت وأقول الزمن كفيل بالرد، زي ما كنت بعمل في الاتهامات السابقة اللي أغلب حضراتكم عارفينها.

‏وتابع: "موقفي من القضية الفلسطينية واضح ومُعلن، وهو الموقف الوحيد اللي أعلنته. لأن صحيح أنا مبفهمش في السياسة ولا بحب الكلام فيها، لكني قررت إعلان موقفي من اللي بيحصل في فلسطين الفترة اللي فاتت، لأن الإجرام اللي كان بيحصل على أهلنا هناك تجاوز كل تخيل، وعبّرت عن مشاعري وقتها دون مواربة. وقلت إني منحاز لهم. هل دا كلام يصدر من شخص مُطبع أو ناوي يبقا مُطبع؟".

‏وأردف يقول: "المنصة اللي رجعت عليها، منصة تعليمية في الأساس، لا علاقة لها بناس ديلي، مفيش تمويل ولا دعم ولا غيره. لكن بالفعل كان في شراكة بين المنصتين لتدريس كورس صيفي، وانتهت العلاقة تمامًا السنة الي فاتت. وبالتالي الكلام عن إن المنصة الأولى بتموّل الثانية، أو الثانية بتموّل الأولى هو كلام خاطئ تمامًا. وبناء على هذه المعلومات قررنا بدء التعامل معاهم.

‏وتابع: "أن في نفس الوقت، مقدّر خوف الناس وقلقهم من أن يبقا في محاولات استغلال أو "دس للسم في العسل" زي ما بيقولوا، وبناء على كده حابب أؤكد على حاجتين: أن محتوى برنامج الدحيح لن يتغير. ولن يتحول مع الوقت لأي شيء آخر. وأنه لن يكون بوق إعلامي لأي جهة. زي ما عمره ما كان بوق لأي جهة قبل كده، ودي حاجة بديهية، ومش محتاج أقولها. لكني بقولها عشان تبقى كل حاجة واضحة: إني عمري بأي شكل ما هكون مُطبع، ولا المحتوى اللي بقدمه هيكون تطبيعي. أنا بقدم محتوى علمي وهفضل أعمل كده. ومش ناوي أغيّر دا، لأني مبعرفش أعمل حاجة تانية".

واختتم حديثة بالقول: “‎أنا بكرر شكري لجميع المهتمين، أنتم بوصلتي وأنا مهتم أسمع لكم، واعتراضاتكم ومخاوفكم محل تقديري، ودائمًا مهمة عندي”.

مكبرات الصوت في المساجد.. انقسام جديد في الشارع السعودي

"اغتصاب طفل في سيارة" يزلزل الشارع السعودي.. جلس بوضعية غير طبيعية

مطالبة بـ"مقاطعة الدحيح" لتطبيعه مع إسرائيل.. و"ناس ديلي" يعود للواجهة