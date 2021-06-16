الدعوة للإلحاد والكفر… سعوديون يهبون لمقاطعة مكتبة جرير لبيعها كتب نوال السعداوي

انتفض الشارع السعودي ضد مكتبة جرير الشهيرة لعرضها كتبًا من تأليف الكاتبة والناشطة المصرية نوال السعداوي.

وعبر وسمي "#مقاطعه_مكتبه_جرير" و"#جرير_تروج_للكفر" طالب رواد موقع التدوين "تويتر" الى مقاطعة المكتبة وحذف تطبيقها من الهواتف الشخصية وترك تقييم سيئ على منصتي "Apple Store" و"Play Store" ردًا على ترويجها لكتب السعداوي المتهمة بالالحاد، وبث الأفكار المنحرفة، خاصة أفكارها التي تدعو لتحرير المرأة.

وتناقل المغردون عبر الوسمين صورًا التقطت من التطبيق الرسمي للمكتبة وبأنها بدأت بيع عدة كتب للسعداوي ومنها:

رواية "الرواية" مقابل 19.99 ريال سعودي

رواية "نوال السعداوي وعادية الجوهري" مقابل 34.99 ريال

وروايتي "الحب في زمن النفط" و"سقوط الإمام"

وفي ذات الوقت انتقص قسم من المغردين من أهمية هذه الحملة والدعوة الى مقاطعة الحملة، مبررين موقفهم بأن كتب السعداوي لا تزال تباع على عدة مواقع إلكترونية وفي العديد من المكتبات حول العالم وبأن السعداوي "فكرة والفكرة لا تموت".

من هي نوال السعداوي؟

نوال السعداوي (27 أكتوبر 1931 — 21 مارس 2021)، طبيبة أمراض صدرية، وطبيبة أمراض نفسية، وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

كتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، اُشتهرت بمحاربتها لظاهرة ختان الذكور والإناث.

وشكّلت السعداوي لعقود طويلة رمزًا بارزًا للكفاح النسوي في العالم العربي، لكن مواقفها أثارت جدلًا كبيرًا خصوصًا بسبب مجاهرتها في تحدي المحظورات المتصلة بالدين والجنس والسياسة.

وكان للسعداوي مواقف سببت لها اتهامات بهدم الدين، وإفساد أخلاق المجتمع: