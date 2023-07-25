الذكاء الاصطناعي يجعل من نجوم بوليوود أبطالًا في فيلم أوبنهايمر.. النتيجة مبهرة

البوابة - نجح فيلم أوبنهايمر-Oppenheimer لـ"كريستوفر نولان"، في صنع الحدث حتى قبل البدء بعرضه في صالات السينما، لإضافته فصلًا جديدًا إلى صنف الدراما والسير الذاتية الذي لطالما عانى من الرتابة وإعادة المعادلة عبر السنوات الماضية.

وفي أول أيام عرضه في صالات السينما، حقق فيلم أوبنهايمر-Oppenheimer إيرادات قياسية في داخل صالات السينما وصل إلى ما يزيد عن 33 مليون دولار أمريكي، و170 مليون دولار بعد أقل من أسبوع من عرضه.

ودفع النجاح المبهر للفيلم الذي يحكي قصة عالم الفيزياء الأمريكي ذو الأصول الألمانية، روبرت أوبنهايمر، أحدهم للاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي من أجل جعل نجوم بوليوود أبطالًا في الفيلم العالمي.

وشاركت صفحة على تطبيق "إنستغرام"، تحمل اسم Wild Trance سلسلة من الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تظهر نجوم بوليوود، بمن فيهم شاروخان وعليا بهات وأمير خان كشخصيات رئيسية في فيلم أوبنهايمر.

نجوم بوليوود أبطالًا في فيلم أوبنهايمر

راجكومار راو

عامر خان

عليا بهات

أنوبام خير

عليا بهات

نصر الدين شاه

شاروخان

شاروخان

