الشيخة باربي تطهو الكبسة الوردية بالعباءة والنقاب.. وصغير الماعز يرافقها

البوابة - خرجت دمية الموضة الأكثر شهرة في العالم، باربي، من صندوقها الكرتوني، وبدأت تستكشف العالم تزامنًا مع بدء عرض فيلم باربي الشهير في صالات السينما، لكن النسخة الخليجية كانت الأكثر لفتًا للأنظار وأقربها للواقع الخليجي الصحراوي.

وعلى أنغام موسيقى باربي الشهيرة، بدأت إحدى الفتيات الخليجيات على إعداد طبق الكبسة الشهير لكن هذه المرة باللون الوردي، مع إضافة بعد التعديلات على مكوناتها المعتادة.

الشيخة باربي

ويُسمع في مقطع الفيديو، الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي في دول الخليج والوطن العربي، الفتاة الخليجية وقد دمجت كلمات قصيدة بدوية على أغنية باربي الشهيرة، حين قالت: "أنا بنت أبوي.. بنته شيخة الشيخات نردى المنايا ما نهاب لو السعاير حامية".

ولم تكتفِ فتاة الخليجية، التي لم يتسن لموقع البوابة التعرف على هويتها، فقط بإعداد الكبسة الوردية، بل حرصت على إظهار العادات والتقاليد الخليجية في تناول هذا الطبق الذي يعد من أشهر الأطباق التقليدية في دول الخليج العربي عامة وفي المملكة العربية السعودية بشكلٍ خاص.

وبدأت الفتاة بتناول طبق الكبسة بيدها وشربت حليب الماعز، مرتدية العباءة والنقاب الوردي وطبقت مكياج باربي بكل تفاصيله.

ولم تغفل الفتاة الخليجية عن اصطحاب صغير الماعز، الصخلة، معها في الفيديو الطريف ووضعت عليه إكليل من الأزهار الوردية ليتماشى مع الترند العالمي الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي.

حمى باربي تجتاح العالم

قبل العرض الأول لفيلم باربي في جميع أنحاء العالم، استحوذت مشاعرها الوردية المميزة على قلوب العالم أجمع الذين يحتفلون بحبهم للدمية الشهيرة كل على طريقته الخاصة.

وبدأ سكان الكرة الأرضية، من شرقها إلى غربها، بارتداء ملابس باربي الوردية ومشاركة صورهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما أعادت خبيرات المكياج موضة مكياج الثمانينات بألوان باربي الشهيرة.

ولم تتوقف "حمى باربي" عند هذا الحد، بل اجتاحت عالم المطاعم والطهي، حتى دخل اللون الوردي في مكونات الوجبات السريعة والدوناتس والآيسكريم وكذلك في المشروبات الباردة والكعك.

تداول مستخدمو منصة "تيك توك – TikTok" وصفة شهية لتحضير "معكرونة وردية" مستوحاة من ألوان أزياء شخصية باربي الشهيرة وذلك بمناسبة قرب عرض فيلم "باربي – Barbie".

وتحولت وصفة "معكرونة باربي" إلى "ترند" في منصة "تيك توك"، ويسعى الكثيرون إلى تجربتها وصنعها بأيديهم وإبداء رأيهم بها.

كما يحرص مستخدمو منصة "تيك توك" على مشاركة النتيجة النهائية لـ"معكرونة باربي" التي صنعوها بأيديهم، والإشارة إلى الإضافات التي ابتكروها على الوصفة الأصلية.

