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مايكل جاكسون والأميرة ديانا في شوارع باكستان بعدسة الذكاء الاصطناعي.. النتيجة مذهلة

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 24 تمّوز / يوليو 2023 - 12:34
الأميرة ديانا - مايكل جاكسون
الأميرة ديانا - مايكل جاكسون

البوابة - تواصل تقنية الذكاء الاصطناعي سيطرتها على اهتمام الكثيرين حول العالم، وما تزال تمد يدها على بعض المجالات التي كانت يومًا من الأيام حكرًا على بني البشر.

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ودفعت النتائج المبهرة لتقنية الذكاء الاصطناعي بعض الفنانين إلى التكيف مع الوضع الجديد من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا لكن على طريقتهم الخاصة، وهو ما قام به الفنان الباكستاني صبور أكرم الذي قرر اصطحاب مشاهير العالم إلى الشوارع الرئيسية في بلاده مستعينًا بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ونجح الفنان صبور بإنتاج مجموعة من الصور بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي أظهر ملامح مشاهير العالم في حال تواجدوا في شوارع باكستان الحيوية.

مشاهير العالم في شوارع باكستان

من أسطورة البوب مايكل جاكسون إلى الأميرة ديانا، شاهدوا الصور التي قدمها الفنان أكرم في باكستان.

الأميرة ديانا - مارلين مونرو

المطربة الباكستانية مهدي حسن

رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو

مادونا

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محمد علي كلاي

مايكل جاكسون

مارلين مونرو

كلمات دالة:الذكاء الاصطناعيمارلين مونرومايكل جاكسونالأميرة ديانامحمد علي كلايباكستانبنظير بوتو

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