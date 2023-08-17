السجائر الإلكترونية تتلف رئة شاب رياضي وتحرمه من حلمه

البوابة - كشف الملاكم الأمريكي الناشئ شون توبين عن تدهور حالته الصحية بشكلٍ كبير بعدما اضطر الأطباء إلى استئصال قسمًا كبيرًا من رئته التالفة بسبب تدخين السجائر الإلكترونية منذ 5 سنوات.

وقال توبين (20 عامًا)، من ولاية نيوهامبشير الأمريكية، أن الأطباء وجدوا بقعًا سوداء على الرئة اليمنى الأمر الذي أجبرهم على استئصال الأجزاء المتضررة رغم محاولاتهم في إنعاش رئته إلا أنهم لم ينجحوا.

وكشف توبين بأنه كان "يتمتع بصحة جيدة" قبل أن يبدأ التدخين الإلكتروني - الفيبينج/Vaping في عام 2018، لكنه سرعان ما طور عادة "السيئة" وجعلته يقوم بخمسة آلاف نفخة واحدة أسبوعيًا.

وقال بأنه أمضى السنوات الخمس الماضية في تدخين السجائر الإلكترونية، وكان "معتادًا" على استخدامه من الصباح حتى الليل، كما كان أحيانًا يدخن الحشيش وزيت THC المستخلص من الحشيش.

السجائر الإلكترونية تتلف رئة شاب أمريكي

عملية جراحية مؤلمة

وفي 20 يوليو، أثناء تواجده في العمل، شعر توبين بألم طعن في ظهره وبدأت صحته تتراجع تدريجيًا الأمر الذي دفعه للتوجه إلى المستشفى وإجراء فحوص طبية، حيث كشفت الأشعة السينية أن الرئة اليمنى تالفة بالفعل.

وقال: "حين أخبرني الطبيب أن رئتي تالفة، وأنا بالعشرين من عمري واستعد لدخول عالم فنون القتال المختلطة MMA، خفت حقًا لأنني شعرت أنني فعلت ذلك بنفسي. لقد مرت سنوات من عدم معالجة رئتي بالطريقة التي ينبغي معاملتها بها”.

تم نقل شون إلى مستشفى كونكورد ، حيث قام الأطباء بعمل شق بين ضلوعه وأدخلوا أنبوبًا لمحاولة دفع الهواء المحبوس إلى الخارج، لكن عندما لم ينجح الأمر، تم إرساله لإجراء عملية جراحية شاقة قام الجراحين فيها بقطع جزء من الجزء العلوي من رئته وإعادة خياطته معًا قبل لصق بقية رئته بجدار صدره.

أوضح شون: "بعد أن وضعوا الأنبوب الصدري في صدري ، كان ذلك بعد يومين ولم تنغلق الفتحة الموجودة في رئتي، لذلك قرروا إجراء عملية جراحية، لقد صقلوا جدار صدري بورق الصنفرة الطبية. كان عليهم إبقاءه لزجًا حتى يظل متماسكًا. الآن رئتي ملتصقة بجدار صدري حتى لا تنهار مرة أخرى”.

قبل الجراحة، أظهرت الصور التي تم التقاطها باستخدام منظار داخلي سطح رئة شون مغطى بالبقع السوداء.

قال شون: "لقد وضعوا كاميرا في تجويف صدري لإجراء الجراحة، ورأيت ما قالوا إنه رواسب كربونية في الرئة".

وأكد الأطباء له أن يكون vaping الثقيل هو الذي تسبب في أضرار جسيمة وهو الآن نادم على تدخين السجائر الإلكترونية.

قال: "لقد كان أمرًا مخيفًا أن أراه، بمجرد أن رأيت ذلك، انزعجت جدًا من نفسي. كنت حزينًا للغاية وفكرت في أنني فعلت هذا لرئتي، كنت أتمتع بصحة جدية وأستعد لخوض مواجهات في عالم الملاكمة وفنون القتال المختلط، لكن حلمي تبدد الآن".