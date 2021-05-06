السعودية تتخلى عن الأحمر وتختار "البنفسجي" لسجاد مراسم استقبال ضيوفها

قررت المملكة العربية السعودية الاستغناء عن اللون الأحمر واستبداله باللون البنفسجي ليكون لونًا معتمدًا لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى السجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية.

وأشارت السلطات الى أن اختيار اللون البنفسجي جاء ليتماهى مع لون صحاري السعودية وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعيًا بلون بنفسجي.

المملكة تختار اللون البنفسجي لوناً معتمداً لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة.https://t.co/jJdW4emTS0#واس_عام pic.twitter.com/dIvoVopBHv — واس العام (@SPAregions) May 5, 2021

كما يعكس اللون البنفسجي ترحيبَ أرض السعودية بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المِعطاءة وهي تعيش في أزهى حالاتها.

تأتي مبادرة تغيير سجاد مراسم الاستقبال بتعاون مشترك بين #وزارة_الثقافة و #المراسم_الملكية، وهي امتداد لمبادرات وطنية عديدة تحتفي بالعناصر الثقافية السعودية الأصيلة وتُبرز الهوية الوطنية.#واس_عام pic.twitter.com/GeKn3L4IYA — واس العام (@SPAregions) May 5, 2021

ولفتت السجاد البنفسجي أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأول مرة أثناء استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي يوم أمس الأربعاء.

وتضمن سجاد المراسم البنفسجي حضورًا بارزًا لعنصر ثقافي سعودي آخر يتمثّل في فن حياكة السدو التقليدي الذي يُزيّن أطراف السجاد الجديد، ليُضفي بُعدًا ثقافيًا إضافيًا لأنه من الحِرف الشعبية الأصيلة في السعودية، والمُسجّل رسميًا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

وتمتد النقوش المميزة للسدو على جانبي السجاد، لتمنح هذا الفن الوطني العريق مساحة جديدة تضاف لاستخداماته المتعددة في حياة السعوديين.

وجاءت مبادرة تغيير "سجاد مراسم الاستقبال" بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة والمراسم الملكية، وهي امتداد لمبادرات وطنية عديدة تحتفي بالعناصر الثقافية السعودية الأصيلة.

Violet 🟣 in The Land of Civilization which represent

Culture, Environment, Generosity, History, Monarchy #NationBranding #البنفسجي

🇸🇦🟣🇸🇦#Violet pic.twitter.com/2y3avww2Ea — 🟣 Dr. Talal A. AlMaghrabi | طلال احمد المغربي (@TalalAlmaghrabi) May 5, 2021

تاريخ السجادة الحمراء

يشار إلى أن ذكر السجادة الحمراء في التاريخ يعود إلى ثلاثية أوريستا التي كتبها إسخيلوس قبل نحو 2500 سنة، تحدثت فيها كليتيمنيسترا زوجة أجاممنون عن وجود أرضية مطرزة باللون الأحمر امتدت على مسار زوجها الملك.

إلا أن بعض المصادر ترى أن البابليون هم أول من استعمل السجاد الأحمر في المناسبات في القرن الخامس قبل الميلاد أي قبل مقتل الملك أجاممنون وقد استخدموها للملك نفسه خلال استقباله كملك للإغريق.

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