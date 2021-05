السعودية تتخلى عن الأحمر وتختار "البنفسجي" لسجاد مراسم استقبال ضيوفها

قررت المملكة العربية السعودية الاستغناء عن اللون الأحمر واستبداله باللون البنفسجي ليكون لونًا معتمدًا لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى السجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية.

وأشارت السلطات الى أن اختيار اللون البنفسجي جاء ليتماهى مع لون صحاري السعودية وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعيًا بلون بنفسجي.

كما يعكس اللون البنفسجي ترحيبَ أرض السعودية بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المِعطاءة وهي تعيش في أزهى حالاتها.

ولفتت السجاد البنفسجي أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأول مرة أثناء استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي يوم أمس الأربعاء.

وتضمن سجاد المراسم البنفسجي حضورًا بارزًا لعنصر ثقافي سعودي آخر يتمثّل في فن حياكة السدو التقليدي الذي يُزيّن أطراف السجاد الجديد، ليُضفي بُعدًا ثقافيًا إضافيًا لأنه من الحِرف الشعبية الأصيلة في السعودية، والمُسجّل رسميًا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

وتمتد النقوش المميزة للسدو على جانبي السجاد، لتمنح هذا الفن الوطني العريق مساحة جديدة تضاف لاستخداماته المتعددة في حياة السعوديين.

وجاءت مبادرة تغيير "سجاد مراسم الاستقبال" بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة والمراسم الملكية، وهي امتداد لمبادرات وطنية عديدة تحتفي بالعناصر الثقافية السعودية الأصيلة.

