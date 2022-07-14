هل يرقص بايدن العرضة بالسيف في السعودية ؟

تحظى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية باهتمامٍ عالمي منقطع النظير نظرًا لأهمية القضايا المدرجة على طاولة النقاشات وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية والملف النووي وكذلك سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشراكة السياسية والاقتصادية، لكن هل نشهد رؤية الرئيس الأمريكي يؤدي رقصة العرضة الشهيرة.

بعيدًا عن الملفات السياسية والاقتصادية، يتسائل المراقبون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعالمين العربي والغربي ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيؤدي رقصة العرضة السعودية الشهيرة خلال زيارته التي ستبدأ خلال ساعات قليلة، حيث لا تكتمل أي زيارة رسمية إلى السعودية بدون تجربة هذه الرقصة التاريخية المهيبة.

ويراهن النشطاء على موقع التدوين "تويتر" بأن جو بايدن سيرقص بالسيف إلى جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته التاريخية للسعودية.

هل يؤدي جو بايدن العرضة النجدية ؟

وتسائل النشطاء ما إذا كان بادين سيعد المشهد ويؤدي العرضة السعودية الشهيرة أسوة بالرؤساء السابقين جورج دبليو بوش ودونالد ترامب وباراك أوباما الذين حرصوا على حمل السيف والتلويح به إلى جانب ملوك آل سعود.

ففي حالة من البهجة، وقف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ليؤدي رقصة العرضة حاملًا سيفًا برفقة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في عام 2015.

ثم كرر الأمر نفسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال زيارته للمملكة للسعودية عام 2017؛ حيث أدى الرقصة نفسها برفقة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

جو بايدن لن يؤدي العرضة السعودية

وبهذا الشأن، نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرًا حول "الرقصة المرتقبة" للرئيس الأمريكي جو بايدن في المملكة العربية السعودية.

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "لا تتوقع أن يؤدي بايدن رقصة السيف عندما يزور السعودية" قال الكاتب عباس اللواتي، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تدهورت بشكل كبير منذ أن حل بايدن محل دونالد ترامب في المكتب البيضاوي. لكن هذا يتغير الآن حيث يقوم بايدن بأول زيارة له إلى المملكة كرئيس خلال ساعات ومن المرجح أن يلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وزعم التقرير بأن الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب تعرضا للسخرية لأدائهما رقصة العرضة، حتى أن ترامب صنع التاريخ باختيار المملكة العربية السعودية في أول زيارة رئاسية له، والتي تميزت برقصات السيف.

وزعم التقرير بأن بايدن حريص على حفظ ماء وجهه وسينتقي الرقصة التي سيؤدها خاصة وأنه لن يذهب حتى إلى العاصمة السعودية الرياض، واختار بدلاً من ذلك عقد قمة متعددة الأطراف مع القادة الإقليميين في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.

وذكر الكاتب بأن زيارة بايدن ستكون تحت المجهر من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين سيستعدون لقراءة لغة الجسد والمصافحات والبيانات العامة الصادرة عن هذه الزيارة.

وأشار التقرير إلى عدة نقاط يُنصح بالاهتمام بشأنها، ومنها:

دعوة للسعودية لضخ مزيد من النفط

في مواجهة أسعار الغاز المرتفعة والتضخم الذي يرتفع بأسرع وتيرة منذ عام 1981، يحتاج بايدن إلى الترويج في الداخل الأمريكي بأن الزيارة تصب في مصلحة الشعب الأمريكي، حين قال البيت الأبيض إنها "ستحقق نتائج للشعب الأمريكي".

وعلى الرغم الحقيقة مختلفة، إلا أن الإدارة الأمريكية تحرص على تبديد الفكرة القائلة بأن بايدن يذهب إلى المملكة العربية السعودية للحصول على مزيد من النفط باعتبارها عضو رئيس في منظمة أوبك للنفط وأكبر مصدر لها، وتزعم أن هذا لن يكون الغرض الأساسي من الرحلة.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الاثنين إن الإدارة ستنقل "وجهة نظرها العامة" بأن هناك حاجة إلى "توفير إمدادات كافية في السوق العالمية".

الالتزام بالأمن السعودي

ذكر التقرير بأن المملكة العربية السعودية أصيبت بالإحباط بسبب ما تعتبره تراجع اهتمام الولايات المتحدة بأمنها - لكن هذا الرأي يسبق رئاسة بايدن. خاصة عندما تم قصف منشآت النفط السعودية في هجوم 2019 واختارت أمريكا عدم التصرف.

كما بدأت المملكة العربية السعودية في تعزيز علاقاتها العسكرية مع خصم واشنطن، الصين، وهي خطوة أثارت دهشة الكونجرس.

العرضة السعودية

هي رقصة شعبية تؤدى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في المملكة العربية السعودية.

وتمثل جزءاً مهماً من تاريخ المملكة، حيث بدأت كأحد أهازيج الحروب في الماضي. وهي العرضة الرسمية للبلاد حيث يشارك فيها الملك أيضًا في حفل استقبال كبار الشخصيات.

وتجمع رقصة العرضة أو رقصة السيف ما بين الشعر وموسيقى الطبول والرقص الإيقاعي.

وتعود جذور العرضة إلى التاريخ العسكري، إلا أنها اليوم تُؤدى في المناسبات الخاصة كالمهرجانات والأعراس.

تاريخ وأهمية رقصة العرض

أشهر عرضة في السعودية هي العرضة النجدية، وكان يشارك فيها أساسًا المحاربون العرب في منطقة نجد وسط السعودية قبل مواجهة أعدائهم في ساحة المعركة.

وقد كانت رقصة السيف وسيلة لاستعراض الرجال لأسلحتهم وروحهم القتالية. تستحضر العرضة النجدية أيضًا المعارك التي قادها مؤسس السعودية، الملك عبد العزيز آل سعود.

اليوم، يتم أداء هذه الرقصة الفلكلورية في جميع المحافظات السعودية وقد أصبحت رمزًا للثقافة السعودية التقليدية. وفي العام 2015، تم إدراج العرضة في قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

ما الذي يجري أثناء العرضة السعودية

تتميّز رقصة السيف بصفّين من المشاركين الذين يقفون متراصين ومتقابلين. يرتدي الرجال زيًا تقليديًا من منطقة نجد عبارة عن معطف طويل مطرّز يعرف باسم "الدقلة".

تبدأ العرضة النجدية مع بيت واحد من الشعر يتم تكراره بينما تتقدم مجموعة ثانية من الرجال حاملي الطبول ليقفوا بين الرجال حاملي السيوف، ويتراقصون على وقع دق الطبول.

ويتمايل حاملو السيوف إلى الأمام والخلف ومن جانب إلى جانب وهم يغنون. وينحنون على ركابهم ويميلون إلى الأمام ثم يرفعون سيوفهم ويخفضونها بإيقاع متناغم. ويحمل مشارك آخر العلم الوطني. وتتميز الأجواء بأنها احتفالية ونابضة بالحياة.

قد يمتد أداء رقصة السيف لبضع ساعات تتخللها فترات استراحة قصيرة. وقد يتم غناء ما يصل إلى 50 بيتًا من الشعر. وإذا شعر أحد المشاركين بالتعب، يمكنه إرخاء سيفه على كتفه بين الحين والآخر ومتابعة خطوات الرقصة مع بقية المجموعة.