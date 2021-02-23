السعودية تجند سيدات في صفوف جيشها.. وردود أفعال متباينة

يمكن للمرأة السعودية الآن الانضمام إلى القوات المسلحة السعودية، بعد قرار وزارة الدفاع بفتح الطريق لكلا الجنسين للتسجيل من خلال بوابة قبول موحدة ابتداء من يوم الأحد الماضي، 21 فبراير 2021.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، ستكون الرتب العسكرية من جندي إلى رقيب متاحة في الجيش السعودي، والدفاع الجوي الملكي السعودي، والبحرية الملكية السعودية، وقوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية، والخدمات الطبية للقوات المسلحة.

شروط الإلتحاق القوات المسلحة السعودية

يجب على جميع المتقدمين اجتياز إجراءات القبول وفقًا لشروط محددة.

أن يكون لديهم سجل نظيف وأن يكونوا لائقين طبيًا للخدمة.

يجب أن تتراوح أعمار المتقدمين السعوديات بين 21 و 40 عامًا، وأن يبلغ طولهم 155 سم أو أطول.

يجب أن لا يكونوا موظفين حكوميين.

يجب أن تحمل الإناث أيضًا بطاقة هوية وطنية مستقلة وأن يكون لديهن تعليم ثانوي على الأقل.

لن يتم قبول المتقدماتن المتزوجات من غير السعوديين.

وكانت ردود الفعل متباينة على معايير التوظيف الموحدة الجديدة للوزارة.

وقالت الأخصائية في أنظمة التشغيل هاله الينباوي إن السماح بدخول النساء في الجيش كان موضوعًا مثيرًا للجدل على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

وقالت لموقع Arab News: "لكن اليوم، برؤية الملك سلمان، لعب دورًا كبيرًا في إشراك المرأة في جميع المجالات – والآن في المجالات الحكومية والعسكرية".

وتابعت: "في رأيي الشخصي، من المهم جدًا أن تكون النساء في الجيش، حيث يمكن أن يكون لهن دور نشط في مجتمعنا المحافظ".

لكن رحمة الخيري، متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، شاركت وجهة نظر مختلفة: "عبر التاريخ، لم نسمع عن امرأة أتت إلى الميدان وقاتلت". دائمًا ما نسمع عن نساء يعالجن الناس، أو ربما يراقبون الإمدادات في الإدارة وفي وحدات التحكم. الرجل هو الذي يحارب في الميدان".

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