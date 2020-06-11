السعودية تعلن وفاة أول مؤذن بفيروس "كورونا" المُستجد

أعلنت السلطات السعودية وفاة الشيخ سالم مشوط العنزي، فجر الاثنين الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا" المُستجد.

وقال نايف، نجل المؤذن الراحل، لوسائل إعلام محلية: "بعد السماح بالصلاة في المساجد ورجوعها بعد تعليق احترازي دام 70 يومًا، خرج والدي لصلاة الفجر من الساعة الثانية منتصف الليل؛ شوقًا وحنينًا لرفع الأذن والصلاة بعد الانقطاع".

​

وتابع قائلًا: "عاد والدي إلى المنزل في الساعة 8 صباحًا، وكان يشعر بتعب وبارتفاع في درجة حرارته. وبعد استمرار ارتفاع حرارته زار مستشفى الحرس الوطني فتم عزله بسبب إصابته بفيروس كورونا".

وقضى الراحل العنزي 16 عامًا من حياته مؤذنًا بمسجد صالح الفريجة، بحي النظيم شرقي الرياض.

من جهته قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، د. عبد اللطيف آل الشيخ، تعازيه لأسرة المؤذن، وذلك باتصال هاتفي أجراه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، سامي المشيقح.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية سجلت أمس الأربعاء 3.717 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المُستجد، و36 حالة وفاة، كما سجلت 1.615 حالة تعافٍ.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 77.954، وحالات الإصابة 112.288، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 819 حالة.

لمزيد من اختيار المحرر:

"السلام تحية".. يمنيون يتجنبون المصافحة والتحية التقليدية بطريقة "أنيقة"