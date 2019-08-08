السعودية تعلن ولادة "محمد".. أول مولود في حج 1440

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل أول حالة ولادة لحاجة أفغانية تبلغ من العمر 33 عامًا بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة؛ أنجبت طفلاً أطلقت عليه "محمد"، ويعد أول مواليد الحج لهذا العام 1440 هـ.

وقد حقق رضيع الأفغاني شهرة واسعة بعدما اعتبر أول مولود في موسم الحج الحالي، من بين نحو مليوني حاج وصلوا المشاعر المقدسة ويستعدون لأداء مناسك الفريضة الأساسية.

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وكانت والدة الرضيع محمد قد شعرت بآلام الولادة خلال وجودها في مدينة مكة المكرمة قبل أن يتم نقلها لمستشفى الولادة والأطفال في المدينة المقدسة وتضع مولودها هناك، ليصبح أول مولود في حج العام الحالي.

وأشارت الوزارة الى أن المستشفى يسعى جاهدًا لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة.

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من جهتها عبرت الحاجة الأفغانية عن شكرها لوزارة الصحة ممثلة في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة على العناية والخدمات الفائقة التي قدمت لها.

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وقال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة: " أفخر بإخلاص زملائي 30 ألفًا من ‎أبطال الصحة يعملون بتفانٍ واجتهاد على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية، كل الشكر والتقدير لهم وبإذن الله يكون حجًا صحيًا".

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