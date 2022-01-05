السعودية تمنع إدخال كبار السن دار الرعاية إلا بموافقته أو بحكم قضائي

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على إعادة اعتماد نظام حقوق كبار السن ورعايتهم لضمان احترامهم وتوقيرهم.

وتنص المادة السادسة من النظام الذي تمت الموافقة عليه ضمن جلسة مجلس النواب عبر الاتصال المرئي، على أنه لا يجوز إدخال كبير السن دور الرعاية أو بقائه فيها إلا برضاه أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.

وحسب مراقبين قانونيين، فإن النظام يهدف إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي ببيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم وتوقيرهم، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم.

كما يسعى النظام إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، وتعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القرار الحكومي مؤكدين أنه من حق كبار السن العيش مع أسرته، التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية.

عدد كبار السن في السعودية

تشير آخر إحصائية لمصلحة الإحصاءات العامة أن عدد المسنين في السعودية يقارب مليونًا وثلاثة آلاف مسن، أي ما نسبته 5٪ من إجمالي عدد السكان.

وتنص للمادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي حقوق المسن على أن "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية".

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