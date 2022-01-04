ايات الرفاعي .. قصة سورية قتلها زوجها بضرب رأسها بالحائط

هزت جريمة قتل سيدة سورية تدعى ايات الرفاعي على يد زوجها، الذي مارس عليها أقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، الشارع السوري خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكرت تقارير محلية أن الراحلة آيات (21 عامًا) قتلت على يد زوجها (غ.ح) في سعة متأخرة من ليل السبت الماضي بضرب رأسها عدة مرات بالحائط.

ونقلت التقارير الإخبارية عن مصادر مقربة من آيات بأنها كانت تسكن في حي المجتهد بمنزلها وسط دمشق السورية، وكانت تتعرض لأقصى أنواع العنف من قبل زوجها الذي كان ينوي الزواج من أخرى.

وذكرت صفحات إخبارية على تطبيق "إنستغرام" أن آيات الرفاعي تزوجت بعمر مبكر، وذاقت الأمرين من قبل زوجها وعائلته إلا أن قرر إنهاء حياتها وقتلها وترويج مزاعم أنها أقدمت على الانتحار.

وقال المحامي رامي الخير عن تعرض الضحية للتعذيب والتعنيف الشديدين، بسبب خلاف عائلي جرى بينهما، مما أدي إلى وفاتها على الفور، وقال الطب الشرعي في مشفي المجتهد أن الضحية بقيت ساعتين دون إسعاف مما أدي إلى وفاتها لأن إصابتها في منطقة الرأس وهي خطيرة جدًا بعد تعرضها للضرب عليها.

وقال المحامي أن قسم الشرطة حقق بالحادثة، مع توقيف الزوج ولكن بعد فترة زمنية قصيرة تم إطلاق سراحه رغم أن تقرير الطبيب الشرعي أوضح أن الضحية ظهر على جسدها آثار كدمات، ولكن ابن خالة الزوجة آيات قال في منشور عبر صفحتها على الفيس بوك بأن النيابة العامة ستقوم بالتحرك بعد وصول مثل هذه المعلومات وتحول الأمر إلى قضية رأي عام.

وعبر وسم #حق_ايات_الرفاعي طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على الجاني، من بينهم الممثلة شكران مرتجى والتي كتبت عبر "فيسبوك":