السعودية تمنع المشاهير المخالفين من الإعلان على أرضها .. إليكم التفاصيل

أصدرت هيئة الإعلام ‫ المرئي والمسموع تعميمًا يقضي بمنع المشاهير غير السعوديين والمخالفين لنظام العمل من الإعلان عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد رصد عدد من المخالفين كان آخرهم الفاشنيستا اللبنانية يومي.

وكشفت الهيئة في بيان رسمي عن تفاصيل التعميم الذي يهدف إلى تنظيم الإعلانات التي تقدم للمستهلك السعودي في منصات التواصل الاجتماعي.

وخصّ تعميم الهيئة المشاهير غير السعوديين والمخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت الهيئة بأنه جرى رصد مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين (مقيمين وزائرين) في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك "عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية" ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.

وسيتم التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين "مقيمين وزائرين" أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع، وأن يكون التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.

تغريم الدكتورة يومي

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية الأسبوع الماضي غرامة بحق اللبنانية يمنى خوري المعروفة بـ"الدكتورة يومي"، بقيمة 400 ألف ريال سعودي، بسبب إعلان مخالف لقوانين السعودية.

وجاء في قرار الهيئة: "ضمن الرصد المشترك مع وزارة التجارة والجهات المختصة، الهيئة تصدر غرامة بـ400 ألف ريال على زائرة عربية وتعميمًا بعدم التعامل معها أو الإعلان لديها، لمخالفتها النظم المرئية والمسموعة والتجارة الإلكترونية".

وأضافت الهيئة أن المخالفات: مخالفة نظام الإعلام المرئي والمسموع بالمملكة، ومخالفة نظام التجارة الإلكترونية، وممارسة العمل التجاري دون رخصة، ومخالفة نظام مكافحة التدخين.

وأعلنت الهيئة أن الإجراءات المتخذة ضدها، هي إحالتها والمنشأة التجارية المعلن لها إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، والتعميم بمنع التعامل معها وتغريمها 400 ألف ريال.

وكانت الدكتورة يومي قد روّجت لمنتجات التبغ والدخان في أحد إعلاناتها، وهو ما يُعدّ مخالفاً لقوانين المرئي والمسموع بالسعودية.