بعد خسارتها السباق .. السعودية رشا القرشي تقرر العودة إلى الحجاز على ظهر ناقتها

قررت مالكة الإبل السعودية رشا القرشي تنفيذ الوعد الذي قطعته على نفسها بالعودة من نجد إلى الحجاز على ظهر إبلها في حال خسرت في سباق المزايين ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وقالت رشا القرشي عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" بأنها ستعود إلى ديارها على ظهر ناقتها في رحلة ستستمر 20 يومًا بعد خسارتها سباق الشوط الخامس.

وأشارت رشا إلى أنه بعد إنهائها التسجيل في السباق وكل الإجراءات، تفاجأت في يوم السباق أنه من الشروط عدم المشاركة بإبل سبق لها المشاركة في سباقات من قبل، لذلك اضطرت إلى استدعاء أخرى مستأجرة، إلا أنها لم تحظ بالفوز.

وقالت بعد انتهاء السباق: “شاركت في المنافسة بإبل مستأجرة وذلك لعدم معرفتي بأنه لن أتمكن من المشاركة بإبل شاركت في سباق آخر، ولهذا لم أفز، ولكن كان عليّ وعد قطعته على نفسي بأنني إذا لم أفز سأعود من نجد إلى الحجاز على ظهر ناقتي، على الرغم من مشقة الطريق، فقد كنت واثقة جدًا من فوزي بالمركز الأول، لجمال ناقتي".

وأشارت رشا القرشي إلى أنها تنتظر التصريح اللازم لبدء السفر، وتشكر عدة جهات بادرت بدعمها، حيث تم توفير سيارات مخصصة (كرافانات)، ومعها مرافقون ومرافقات، لإتمام الرحلة، التي تستغرق 20 يومًا تقريبًا.

مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

مهرجان سنوي ثقافي واقتصادي ورياضي وترفيهي يقام في المملكة العربية السعودية برعايةٍ ملكية، ويهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية ورياضية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها.

بدأت فكرة المهرجان بدعم من الأمير مشعل بن عبد العزيز، والذي أطلقها في 1420هـ/2000م، وباتت المُسابقة حدثًا منتظرًا في شتاء كل عام من المهتمين بالإبل من التجار والمُلاك.

وفي عام 1438هـ صدر قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تنظيم فعاليات جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل والفعاليات المصاحبة له وفق قواعد وضوابط تراعي الجوانب الصحية والأمنية والثقافية، وأصبح في عام 2018، تحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن.