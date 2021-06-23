السعوديون في أوكرانيا بين التحرش وإثارة الجدل (فيديو)

تداول رواد مواقع لتواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات لشبان سعوديين في أوكرانيا، آثارت جدلًا كبيرًا.

وكان من ضمنها فيديو لسائح سعودي يرتدي الثوب السعودي التقليدي ويضع الشماخ على رأسه ويسأل من يجد بطريقة اذا عجبتهم الثياب التي يرتديها، لتكون أغلب الإجابات بأنها جميلة.

سائح سعودي يظهر بالثوب والشماغ يتجول في شوارع أوكرانيا ويسأل المارة :

هل أنا بيتفول ؟ pic.twitter.com/k8CFXF0s84 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 22, 2021

وهذا الفيديو آثار حفيظة رواد مواقع التواصل وانهالوا عليه بالانتقادات فقد رأى أغلب المتابعين أنه السائح السعودي يشوه صورة السعودية والسعوديين. وكان من ضمن التعليقات: "المفروض يغرم اذا رجع السعوديه لان فعله ذا مخالف للذوق العام وتشويه سمعه وهمجيه".

وعلق شخص ما: "ليت فيه نظام منع من السفر لهذه الاشكال اقل شي ٥ سنوات والله ماعاد احد يستخف ويفضحنا".

وفي نفس السياق، نشر عبدالله الودعاني شقيق سارة الودعاني فيديو له وهو في فندق بأوكرانيا ويتحدث عن رغبته في قطع الرحلة بسبب تعرضه للتحرش على يد الفتيات الأوكرانيات.

وقال في الفيديو: "قطعنا الرحلة بسبب التحرشات الزايدة على الشاب الخليجي، نسائهم ما يخلون شاب خليجي في حاله، أنا تعبت.. وكثرت التحرشات تعبتني.. نسائهم مرة متحرشات مع أني أنا متستر وبكامل ستري بس ما يخلونك".

وأضاف: "أول مرة أجرب شعور البنت اللي يتحرشون بها". ونصح شباب الخليج بعدم الذهاب إلى أوكرانيا، أما بالنسبة للفتيات فلا داعي للخوف عليهم لأن كل من في أوكرانيا هم فتيات.

وبدوره أثار هذا الفيديو الجدل ووجه متابعين السوشال ميديا اتهامات لعبدالله الودعاني برغبته بالشهرة وإثارت الجدل. كما أن عدد من المتابعين لم يصدقوا ما قاله.

كما ظهر فيديو آخر لسائح سعودي يتعرى على الشاطئ وتحرش بالفتيات. وفي الفيديو بعد أن تعرض المدعو "أبو قاسم" بدأ باستعراض صدره قبل أن يتحرش بفتاة تجلس على البحر بكلمات بذيئة خادشة للحياء.

وبعد التداول الكبير للفيديوهات التي اعتبرت مثيرة للجدل ومهينة للشعب السعودي تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو آخر لشخص يقوم بسأل الأوكرانيات برغبتهم في الزواج من شخص عربي أو مسلم.

أوكرانيات سألوهن:

ما الذي يعجبك في الشاب العربي؟

وهل تقبلين الارتباط بعربي أو مسلم؟ pic.twitter.com/Hkn6htQSFu — Naif Hadi نايفكو (@naifco) June 17, 2021

وجاءت أغلب الإجابات بالرفض لأسباب مختلفة منها ديني ومن عادات وتقاليد ومنها "اسلاموفويبا".