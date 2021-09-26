السعودي زياد المسفر يثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومعلقون: يشبه الطاووس

لا ينفك الموديل السعودي زياد المسفر في إثارة الجدل مع كل إطلالة يطل بها على متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وكأنه يتعمد ذلك لكسب المزيد من المشاهدات ويتصدر الترند لأيام.

آخر إطلالات زياد المسفر، والتي كانت في جلسة تصوير جديدة، أظهرته بشكل غير مألوف وغريب مع تسريحة شعر وإكسسوار ومكياج منقطع النظير بأنامل خبيرة التجميل مرام العولقي.

وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة زياد المسفر الأخيرة بـ"الطاووس" مع مكياج شعر سينمائي جريء وخصلات الطاووس معلقة على شعره بطريقة تشبه "ملك الطيور".

يذكر أن زياد المسفر هو عارض أزياء وفاشنيستا سعودي يبلغ من العمر 22 عامًا.

اشتهر المسفر بنمط حياته الذي اعتبره البعض "يشبه الفتيات" حيث يستعرض دومًا اهتمامه بجماله وبشرته وشعره عبر فيديوهات ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يتعمد المسفر إثارة الجدل في طريقة كلامه ونبرة صوته الناعمة وارتداء ملابس يتشبه بها بالإناث كان آخرها ارتداء العباءة والتجول في شوارع السعودية.

واعتبر بعض رواد السوشال ميديا أن زياد ينشر أفكار لا تناسب المجتمع السعودي المحافظ، ولذلك أطلقوا وسمًا يطالبون السلطات في المملكة العربية السعودية بإلقاء القبض عليه، بتهمة نشر أفكار تفسد الشباب عن طريق محتواه الذي يعرضه على حساباته الرسمية.