السفيرة هند العتيبة تخطف الأنظار خلال مأدبة ماكرون للشيخ محمد بن زايد

خطفت سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة السيدة هند العتيبة خلال حضورها مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته السيدة بريجيت ماكرون احتفالًا بأول زيارة يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفرنسا بعد توليه رئاسة دولة الإمارات.

وأطلت السيدة هند العتيبة أن تحضر هذه المناسبة الهامة بفستان حريري أنيق صُمم خصيصًا لها بأنامل المصمم الإماراتي أحمد الخييلي.

ويأتي تصميم فستان السفيرة هند العتيبة الحريري مُرصع بكريستالات لامعة من علامة "سواروڤسكي" الشهير، ونسقته مع بروش تراثي على شكل أنشوطة مزدانة بالأزهار صممه جوزيف شوميه منذ 100 عام.

كما حرصت السفيرة هند على مرافقة الشيخ محمد بن زايد خلال عرض عسكري بجوار قبر الجندي المجهول حيث أقيمت له المراسم العسكرية الرسمية لدى وصوله مقر الصرح وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد بدأ الاثنين، 18 يوليو 2022، زيارة دولة إلى فرنسا، التقى خلالها إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه وكبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان.

هند العتيبة

اسمها الكامل: هند بنت مانع بن سعيد بن أحمد

هند بنت مانع بن سعيد بن أحمد تاريخ الولادة: 1987

1987 المنصب: دبلوماسية إماراتية وسفيرة الإمارات لدى فرنسا، منذ 7 يوليو 2021.

عائلة هند العتيبة

تنتمي هند إلى عائلة العتيبة، والتي تعد من أشهر العائلات الإماراتية، والتي تعود بأصولها إلى قبيلة المرر.

والد هند هو السيد مانع سعيد العتيبة، أول وزير نفط إماراتي، وشقيقة يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة.

دراسة هند العتيبة

في عام 2005، بدأت الدراسة الجامعية عام 2005، ومن ثم التحقت بالجامعة من أجل الحصول على شهادة البكالوريوس عام 2009.

في عام 2011، حصلت على ماجستير في التسويق والاتصالات.

حياة هند العتيبة العملية

شغلت هند العتيبة الكثير من المناصب في دولة الإمارات، منها:

عملت في شركة للاستثمار السياحي.

مديرة الاتصالات في وزارة الخارجية.

مديرة الاتصالات في شرطة أبو ظبي.

مستشارة في شون الإعلام في وزارة الخارجية.

مديرة الاتصالات في شركة للاستثمار السياحي.

السفيرة هند العتيبة

في 8 يوليو 2021، أدت هند العتيبة اليمين أمام محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، سفيرة للإمارات لدى فرنسا.

وبهذه المناسبة، كتبت العتيبة تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين تويتر قالت فيها: "إنه لشرف وامتياز أن أؤدي اليمين كسفيرة للإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، أمام بن راشد آل مكتوم".

وأضافت: "العلاقة الإماراتية الفرنسية من أقوى العلاقات وأكثرها أهمية بالنسبة لنا، وسأعمل بلا كلل لتعزيزها خلال وجودي في باريس".

من هو زوج هند مانع العتيبة

لم تكشف هند عن هوية زوجها كما تحرص على إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام وعالم السوشال ميديا.