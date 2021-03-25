لا حياة لم تنادي.. شواطئ هاواي تعج بالمتمردين وكأن "كورونا" اختفت

شهدت شواطئ ولاية هاواي الأمريكية توافد نحو 28 ألف زائر خلال عطلة نهاية الأسبوع في تحدٍ واضح وصريح لفيروس "كورونا" الذي لا زال يفتك بأرواح البشرية حول العالم.

وتحدي الكثيرون التوصيات المتبعة في الولاية باستخدام الكمامة الطبية في الأماكن العامة مع زيادة الإصابات في بعض الولايات رغم انخفاض الوفيات بنسبة 42 في المائة.

وأفاد برنامج "رحلات آمنة'' في هاواي أن حوالي 28000 شخص قد سافروا الى الجزيرة الأمريكية يوم السبت الماضي، وهو أكبر عدد للمسافرين في يوم واحد منذ بدء الوباء، حسبما ذكرت صحيفة Honolulu Star-Advertiser يوم الاثنين.

وقبل الوباء، كان تستقبل هاواي حوالي 30 ألف شخص يوميًا، ولكن عند وضع قواعد الحجر الصحي في وقت مبكر من الوباء، انخفض عدد الوافدين وتراجع اقتصاد الولاية المعتمد على السياحة.

وفي أكتوبر الماضي، أطلق مسؤولو الولاية برنامج اختبار ما قبل السفر الذي سمح للزوار بتجنب قواعد الحجر الصحي. لكن السفر ظل بطيئًا حتى الأسبوع الثاني من شهر مارس، عندما بدأ السياح في عطلة الربيع في الوصول إلى الجزيرة السياحية.

وصرح "جاك ريتشاردز"، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السفر بليزانت هوليدايز، لصحيفة Honolulu Star-Advertiser أن حجوزات الوكالة زادت بنسبة 30 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال "ريتشاردز": "لم نشهد طلبًا على السفر إلى هاواي بهذه القوة منذ أكثر من عام، كان يناير وفبراير مروعين من ناحية أعداد المصطافين".

وأفادت Hawaii News Now أن المسؤولين يتلقون شكاوى حول عدم ارتداء الزوار الأقنعة. مع استثناءات قليلة، لا يزال الناس في هاواي مطالبين بارتداء أقنعة أثناء التواجد في الأماكن العامة.

وقالت "جلين داي"، زائرة من ولاية إنديانا: "أنا مؤمنة أنه إذا كنت بالخارج، يمكنك إزالت الكمامة".

وقال الزوار إن القواعد في ولاياتهم الأصلية تختلف عن تلك المعمول بها في هاواي، فهناك 17 ولاية توصي بارتداء الأقنعة في الأماكن العامة ولكنها لا تتطلب ذلك.

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