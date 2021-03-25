بعد خروجه من السجن.. عبد الرحمن المطيري ينوي الزواج

كشف نجم "سناب شات" السعودي عبد الرحمن المطيري عن رغبته في الزواج ودخول القفص الذهبي.

وأشار المطيري في فيديو نشره عبر حسابه على "سناب شات" الى أن فكرة الزواج بدأت تراوده مؤخرًا خاصة بعد تجربته الأخيرة في السجن.

وقال المطيري في الفيديو: "نويت الزواج، وأنا في ذلك المكان (السجن) قلت لأمي نويت الزواج، فقالت لي يا ريتك دخلت المكان ده من زمان".

وكان المطيري قد اختفى عن الأنظار حتى تبين لاحقًا أنه في السجن لمخالفته أوامر الدفاع وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" بعد أن أقام حفلًا صاخبًا في أواخر شهر ديسمبر 2020.

وأعلنت الشرطة السعودية حينها اتخاذها عدد من الإجراءات القانونية بحق المطيري وآخرين بعد أن ظهروا في حفل مخالف للإجراءات الاحترازية، وكان من بينهم كذلك، راكان المسند.

وظهر كل من المطيري والمسند بعد إعلان الداخلية السعودية فرض عقوبات عليهما وعلى آخرين كانوا في الحفل، وقدم المطيري اعتذارًا لكنه عاد للاختفاء مرة أخرى عن مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما دفع المتابعين للقول بسجنهما لاحقًا.

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