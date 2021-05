الشرطة الهندية تعتقل فنانًا رسم جدارية لتأييد فلسطين

أفادت صحيفة "ذا هيندو" أن الشرطة في مدينة كشمير الهندية اعتقلت يوم السبت 21 شخصًا للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين من بينهم فنان رسم جدارية في أحد شوارع المدينة.



ووصفت الشرطة المظاهرات بأنها محاولة "لللتحريض على العنف في شوارع كشمير، حيث قال المفتش العام فيجاي كومار للصحيفة إنه تم حجز 20 شخصًا في سريناغار فيما احتجز شخص واحد في شوبيان.

My friend, the brilliant Kashmir artist Mudasir Gul has been charged under PSA (Public Safety Act) by Indian govt for drawing art work in support of Palestine.#freemudasirgul#freedomofspeech#indiahttps://t.co/mkx9YhkUy7 pic.twitter.com/jlqiSN2R2D