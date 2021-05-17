  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. الشرطة الهندية تعتقل فنانًا رسم جدارية لتأييد فلسطين

الشرطة الهندية تعتقل فنانًا رسم جدارية لتأييد فلسطين

منشور 17 أيّار / مايو 2021 - 11:11
جدارية مؤيدة لفلسطين في شوارع كشمير
جدارية مؤيدة لفلسطين في شوارع كشمير

أفادت صحيفة "ذا هيندو" أن الشرطة في مدينة كشمير الهندية اعتقلت يوم السبت 21 شخصًا للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين من بينهم فنان رسم جدارية في أحد شوارع المدينة.

ووصفت الشرطة المظاهرات بأنها محاولة "لللتحريض على العنف في شوارع كشمير، حيث قال المفتش العام فيجاي كومار للصحيفة إنه تم حجز 20 شخصًا في سريناغار فيما احتجز شخص واحد في شوبيان.

وجاءت الحملة بعد يوم من احتجاجات في منطقتي بادشاهي باغ وصفا كادال في سريناغار، حيث أحرقت مجموعة صغيرة علمًا إسرائيليًا ورسمت شعارات تضامنية مع الفلسطينيين في غزة والقدس. وزعمت عائلات المعتقلين أن الشرطة نفذت مداهمات منتصف الليل ضد المتظاهرين.

ومن بين المعتقلين الفنان المقيم في كشمير، موداسير جول، الذي احتجز لقيامه برسم غرافيتي مؤيد للفلسطينيين على جسر في سريناغار يوم الجمعة.

وأظهر العمل الفني امرأة ترتدي وشاحًا مصنوعًا من العلم الفلسطيني والدموع في عينها، مع عبارة: "نحن فلسطين" كما قامت بطمس الرسومات من على الجدران.

وقال قائد الشرطة المحلية، في بيان، إننا "نراقب عن كثب العناصر التي تحاول الاستفادة من الوضع المؤسف في فلسطين لزعزعة السلم العام والنظام في وادي كشمير".

وبدأ النزاع على إقليم كشمير، بين باكستان والهند، منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما في أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألفا من الطرفين.

ميا خليفة تنتصر للقضية الفلسطينية.. و"إنستغرام" يحاربها!
بعد اتهامها بقصف غزة… كابتن طيار الإماراتية مريم المنصوري تخرج عن صمتها
وسيم يوسف يثير السخرية.. اللهجة الإماراتية ذُكرت في القرآن الكريم

كلمات دالة:الهندكشميرجداريةرسام جرافيتيرسمغزةقطاع غزة

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...