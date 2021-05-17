الشرطة الهندية تعتقل فنانًا رسم جدارية لتأييد فلسطين

أفادت صحيفة "ذا هيندو" أن الشرطة في مدينة كشمير الهندية اعتقلت يوم السبت 21 شخصًا للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين من بينهم فنان رسم جدارية في أحد شوارع المدينة.



ووصفت الشرطة المظاهرات بأنها محاولة "لللتحريض على العنف في شوارع كشمير، حيث قال المفتش العام فيجاي كومار للصحيفة إنه تم حجز 20 شخصًا في سريناغار فيما احتجز شخص واحد في شوبيان.

My friend, the brilliant Kashmir artist Mudasir Gul has been charged under PSA (Public Safety Act) by Indian govt for drawing art work in support of Palestine.#freemudasirgul#freedomofspeech#indiahttps://t.co/mkx9YhkUy7 pic.twitter.com/jlqiSN2R2D — Mir Suhail (@mirsuhail) May 15, 2021

وجاءت الحملة بعد يوم من احتجاجات في منطقتي بادشاهي باغ وصفا كادال في سريناغار، حيث أحرقت مجموعة صغيرة علمًا إسرائيليًا ورسمت شعارات تضامنية مع الفلسطينيين في غزة والقدس. وزعمت عائلات المعتقلين أن الشرطة نفذت مداهمات منتصف الليل ضد المتظاهرين.

ومن بين المعتقلين الفنان المقيم في كشمير، موداسير جول، الذي احتجز لقيامه برسم غرافيتي مؤيد للفلسطينيين على جسر في سريناغار يوم الجمعة.

وأظهر العمل الفني امرأة ترتدي وشاحًا مصنوعًا من العلم الفلسطيني والدموع في عينها، مع عبارة: "نحن فلسطين" كما قامت بطمس الرسومات من على الجدران.

وقال قائد الشرطة المحلية، في بيان، إننا "نراقب عن كثب العناصر التي تحاول الاستفادة من الوضع المؤسف في فلسطين لزعزعة السلم العام والنظام في وادي كشمير".

وبدأ النزاع على إقليم كشمير، بين باكستان والهند، منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما في أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألفا من الطرفين.

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