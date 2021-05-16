وسيم يوسف يثير السخرية.. اللهجة الإماراتية ذُكرت في القرآن الكريم

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو يظهر فيه الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف وهو يقول فيه بأن اللهجة الإماراتية ذُكرت في القرآن الكريم.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد تلقى يوسف اتصالًا هاتفيًا من شاب يدعى عبدالله يسأله بفتوى ما، ليترك يوسف السؤال ويركز على لهجة الشاب ويسأله: "شو قلت ابر يدتي (جدتي) مع فتح ياء المتكلم؟ ليه ما تقول يدتي (جدتي) بدون الفتحة؟ تدري انه هذه لهجة من لهجات العرب واللهجة الاماراتية ذكرت بالقرآن الكريم".

واستشهد يوسف بآيات من سورة الحاقة: "وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ".

واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما قام به يوسف يندرج تحت باب (مجاملة) دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يعيش هناك منذ سنوات وحاصل على جنسيتها منذ عام 2014.

وسيم يوسف أحمد شحاده (ولد 29 يونيو 1981 - ) داعية إسلامي أردني إماراتي، ولد بمدينة إربد في الأردن.

يذكر أن يوسف بدأ مشواره الدعوي عبر العمل في تفسير الأحلام، وألف عنها كتابًا، وبعدها بدأ يقدّم عدة برامج إسلامية على قنوات فضائية منها قناة أبوظبي.

اشتهر يوسف بمهاجمته لجماعة الإخوان المسلمون والسلفية بشكل عام، وتعرض لموجة من الانتقاد بعد تهنئته الإمارات وإسرائيل على الاتفاق بينهما، ومهاجمته الفلسطينيون بقوله: "إن اليهود أشرف منهم" واعتذاره للإسرائيليين عن أي إساءة كان قد توجه بها إليهم.

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