الشريف حسن الى الواجهة مجددًا.. معلومات تنشر لأول مرة عنه

عاد اسم الشريف حسن الى الواجهة مجددًا بعد كشف السلطات الأردنية قبل أيام لائحة الاتهام في ما يعرف بقضية "الفتنة" في الأردن، النقاب عن أدلة تثبت الارتباط الوثيق بين الأمير حمزة بني الحسين -الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبد الله الثاني-، مع كل من المتهمين باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين.

ومنذ الثالث من شهر أبريل الماضي، تناقلت صفحات إخبارية معلومات وصور للشريف حسن حملت في طياتها تفاصيل مغلوطة نظرًا لتعدد المصادر.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات موثوقة عن الشريف حسن، وما صلة قرابته بالملك عبدالله الثاني؟

اسمه بالكامل: الشريف "عبدالرحمن حسن" بن زيد بن حسين بن ناصر بن علي آل عون، والدته من آل الدباس.

من مواليد عمان - 22 مايو 1974.

تلقى تعليمه في الأردن والولايات المتحدة و تخرج من جامعة بوسطن.

صلة قرابة الشريف حسن بالعائلة المالكة:

هو حفيد الأميرة مقبولة بنت الملك عبدالله الأول وزوجها الشريف حسين بن ناصر آل عون - رئيس وزراء الأردن الأسبق في عهد الملك حسين (1962-1964).

الشريف حسين بن ناصر هو ابن عم الملوك فيصل الأول وعبدالله الأول وزوجاتهم الملكات مصباح وحزيمة - رحمهم الله جميعًا.

عمل دبلوماسيا في العراق ومن ثم انتقل الي الأردن حيث ليعمل في الديوان الملكي الهاشمي والسلك الدبلوماسي الي ان كلفه الملك حسين برئاسة الحكومة.

أما الأميرة مقبولة فهي كريمة الملك عبدالله المؤسس من زوجته الثانية عالية أركان وهي اخت غير شقيقة للملك طلال بن عبدالله الأول.

حياته الشخصية: تزوج في العام 2007 من فرح عرموش ولا يعرف ان كان لهما أبناء أم لا.

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