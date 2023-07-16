حمى باربي تجتاح العالم.. طبق معكرونة باللون الوردي

البوابة - مع بقاء أسبوع واحد فقط على صدور فيلم باربي الجديد، اجتاحت "حمى باربي" دول العالم وسيطر اللون الوردي على واجهات المحلات التجارية والمجلات الفنية والإصدارات الجديدة من أشهر دور الأزياء العالمية ومستحضرات التجميل.

ولم تتوقف "حمى باربي" عند هذا الحد، بل اجتاحت عالم المطاعم والطهي، حتى دخل اللون الوردي في مكونات الوجبات السريعة والدوناتس والآيسكريم وكذلك في المشروبات الباردة والكعك.

معكرونة باربي الوردية

تداول مستخدمو منصة "تيك توك – TikTok" وصفة شهية لتحضير "معكرونة وردية" مستوحاة من ألوان أزياء شخصية باربي الشهيرة وذلك بمناسبة قرب عرض فيلم "باربي – Barbie".

وتحولت وصفة "معكرونة باربي" إلى "ترند" في منصة "تيك توك"، ويسعى الكثيرون إلى تجربتها وصنعها بأيديهم وإبداء رأيهم بها.

كما يحرص مستخدمو منصة "تيك توك" على مشاركة النتيجة النهائية لـ"معكرونة باربي" التي صنعوها بأيديهم، والإشارة إلى الإضافات التي ابتكروها على الوصفة الأصلية.

وصفة معكرونة باربي الوردية

وفي حال احتجت إلى المزيد من التشجيع لتجربة الوصفة معكرونة باربي الشهيرة، يقدم لك موقع البوابة الوصفة الأصلية للحصول على معكرونة باربي الوردية والتي يمكن صنعها في 10 دقائق.

مكونات معكرونة باربي الوردية

علبة لبنة أو لبن

3 حبات شمندر مقشرة ومبروشة

1 خيار مبروش

1-2 حبة ثوم مهروس

2 م ك زيت زيتون

شبت أو بقدونس مفروم

شنينة في حال استعمال اللبنة

ملح وفلفل اسود

للزينة

جوز

طريقة تحضير معكرونة باربي الوردية

سلق المعكرونة في وعاء كبير يوضع اللبن أو اللبنة ويضاف إليه الشمندر والخيار المبروش وشبت أو بقدونس المفروم ويخلط جيدًا. يضاف إلى الخليط الملح والفلفل وزيت الزيتون والشنية ويقلب جيدًا. بعد الانتهاء من سلق المعكرونة يتم إضافتها إلى الخليط وتحرك جيدًا. يمكن تزيين الطبق الجوز

فيديو تحضير معكرونة باربي الوردية

وصفة معكرونة باربي الوردية

المكونات:

معكرونة

جبنة الريكوتا

3 حبات شمندر مقشرة ومبروشة

ملح وفلفل

طريقة التحضير: