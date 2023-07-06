الشيخ حمدان يبحث عن الطفل الكويتي بدر.. ما القصة؟

البوابة - تفاعل ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع مقطع فيديو طريف ظهر فيه طفل كويتي وهو يُعبّر عن إعجابه الشديد بـ"إمارة دبي" و"برج خليفة".

ونشر الشيخ حمدان صورة للطفل بدر عبر خاصية "القصص – Stories" في تطبيق "إنستغرام"، طالبًا مساعدته في العثور عليه من أجل دعوته هو وعائلته لزيارة دبي ورؤية برج خليفة عن قرب.

وقال الشيخ حمدان عبر منصات التواصل الاجتماعي: "اللي يعرف الطفل بدر يقله اني اوجه له دعوة هو وأهله لزيارة دبي لمشاهدة برج خليفة ووجهات دبي الجميلة".

دعوة من "فزاع" للطفل الكويتي بدر لزيارة برج خليفة



كلمات عفوية عبرت الحدود من الكويت إلى الإمارات..#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/R1Kj8QAkXb — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 4, 2023

وكان مقطع فيديو الطفل بدر قد اجتاح منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين والذي عبّر من خلال كلماته الطفولية عن حلمه في زيارة برج خليفة في دبي نظرًا لإعجابه الشديد بهذا المعلم الحضاري العالمي.

وقال الطفل في الفيديو ردًا على سؤال وجه له من صحيفة "القبس" الكوييتة حول المكان الذي يرغب بزيارته مع والده قال الطفل بدر "ارغب بزيارة برج خليفة، في دبي".