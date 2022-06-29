غدير سلطان تتزوج من شيخ قطري وتردتي الحجاب

سيطر اسم الفاشنيستا وخبيرة التجميل الكويتية غدير سلطان على أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد تداول أنباء زواجها من شيخ قطري وارتدائها للحجاب.

وتناقلت صفحات تُعنى بأخبار المشاهير في الخليج والعالم العربي أنباء زواج الكويتية غدير سلطان وأرفقتها بصور ومقاطع فيديو قيل بأنها لـ"المهر" الذي تلقته من زوجها القطري.

عقد غدير سلطان من كارتييه

وذكرت هذه الصفحات بأن المهر المقدم لغدير سلطان تضمن عقد فاخر من علامة كارتييه يبلغ سعره 441 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 117 ألف دولار أمريكي.

ويمكن ارتداء عقد كارتييه المُقدم لـ غدير سلطان بطريقتين، الأولى مشدود على الرقبة والأخرى بطريقة منسدلة على الصدر، وهو من مجموعة البانثر ومصنوع من الألماس والذهب ابيض والزمرد.

كما تضمن مهر غدير سلطان ساعة فاخرة من كارتييه.

غدير سلطان ترتدي الحجاب

كما انتشرت صورة لـ غدير وهي تردي العقد الفاخر وقد رمت على رأسها الشالة الخليجية الفخمة وهو ما دفع النشطاء إلى تداول أنباء ارتدائها للحجاب بعد دخولها للقفص الذهبي.

ولم يتسن لموقع البوابة التحقق من هذه المعلومة وما إذا كانت غدير قد ارتدت حقًا الحجاب أم لا.

توبة غدير سلطان

في مارس 2020، أعلنت الفاشينيستا الكويتية غدير اعتزالها الظهور في السوشال ميديا لأسباب دينية، وستكتفي بظهورها فقط من خلال فيديوهات تحمل صوتها.

وجاء قرار غدير بعد سلسلة الأحداث التي مرت بها العالم من كوارث وحوادث القتل وغيرها، إذ عبرت عن حزنها وخوفها من وضعها الحالي بـ "يجب أن نتقي ونعتبر من الوضع الذي نمر به".

وأضافت أن السعادة وراحة البال ليست بالمال والمنزل، وإنما بقربك من الله والتزامك بصلاتك وعدم هجر القرآن، كما أكدت أن آخر مرة فرحت فيها من قلبها كان منذ زمن بعيد، وأنها كانت تصارع نفسها منذ أمس لاتخاذ القرار المناسب حول وجوب عدم إظهار وجهها على السوشال ميديا.

غدير سلطان تخلع الحجاب

وبعد مرور 5 أشهر على قرار ارتدائها الحجاب وإعلان توبتها، شاركت غدير سلطان مع جمهورها فيديو عبر حساباتها بمثابة العودة للسوشال ميديا والحياة الطبيعية بعد أشهر من الحجر المنزلي الإجباري.

وأحدث قرار غدير حينها انقسامًا بين جمهورها، بين مهاجم ومدافع عن عودتها، وكان من بين التعليقات:

"يا عالم الي بينها و بين ربها شي انتوا مالكم دخل فيه وكل شخص له رأي في ناس تشوفه صح وناس غلط بس بالحالتين رأيكم احتفظوا فيه لنفسكم البنت عاقله وفاهمه وهي بس ردت طلعت وجهها ما سوت مثل غيرها الي فصخوا الحيا".

"الله يوفقك غدير بحياتك دائمًا ويسعدك ويهديك".

"شكلها شافت إن الدنيا ماشية بعد كورونا لهيك قررت ترجع".

من هي غدير سلطان

فاشنيستا وخبيرة تجميل من الكويت.

ولدت غدير ونشأت وترعرعت بدولة الكويت عام 1988.

لديها شهرة واسعة في الكويت والخليج العربي إذ يتابعها على تطبيق "إنستغرام" 2 مليون شخص.

تلقت غدير تعليمها في المدارس والجامعات الكويتية.

تمتلك صالون تجميل يحمل اسمها.

اتجهت غدير بعد ذلك للعمل على مواقع التواصل الاجتماعي كصانعة محتوى في مجال الموضة والأزياء والتجميل وتقدم الكثير من النصائح في تنسيق الملابس وكيفية مواكبة الموضة وكذلك كيفية العناية بالبشرة والشعر وأفضل المنتجات.

من هو زوج غدير سلطان

إن زوج الناشطة الاجتماعية الكويتية غدير سلطان لا يزال مجهول الهوية حتى هذه اللحظة.