الشيخ محمد بن راشد يحتضن حفيديه التوأم "راشد وشيخة"

نشر ولي عهد دبي الشيخ حمدان أول صورة لوالده حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو يحتضن حفيديه التوأم (راشد) و(شيخة) أبناء الشيخ حمدان.

وجاءت الصورة عبر الحساب الرسمي للشيخ حمدان على تطبيق "إنستغرام" حيث أرفقها بعبارة "اللهم احفظهم".

وكان الشيخ حمدان قد استقبل التوأم في 21 مايو 2021 من زوجته الشيخة شيخة، حيث أطلق على الفتاة اسم "شيخة" على اسم والدتها، فيما جاء اسم الصبي "راشد" تيمنًا باسم شقيقه الذي توفي إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 34 عامًا في يوم السبت 5 ذي الحجة 1436هـ الموافق 19 سبتمبر 2015 ودفن في مقبرة أم هرير في بر دبي.

وكشف الشيخ حمدان حينها عن صورة تجمعه مع توأمه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" وهو يحمل كل واحد منهما في يد، ليكتفي بكتابة تعليق: "لله الحمد والمنة"، مضيفًا قلبًا باللون الأحمر وآخر باللون الأزرق.

وكان الشيخ حمدان قد تزوج في يوم 6 يونيو 2019 من الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم

التي تبلغ من العمر 30 عامًا ولديها 8 اخوة وأخوات: 2 اشقاء الشيخة هند والشيخ مكتوم و6 غير أشقاء وهم الشيخة مدية والشيخ ثاني والشيخ راشد والشيخ أحمد والشيخ حشر والشيخ دلموك.