الشيخ مكتوم بن حمد يرزق بمولوده الأول .. وهذا الاسم الذي اختاره له

رُزق الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، الابن الأصغر لحاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمولوده الأول يوم الخميس الماضي، 2 يونيو 2022.

وكشفت صفحات معنية بأخبار العائلات المالكة حول العالم بأن الشيخ مكتوم وزوجته الشيخة مريم بنت مكتوم بن محمد آل مكتوم قد اختارا لمولودهما الأول اسم "سعيد".

الشيخ مكتوم بن حمد

احتفل الشيخ مكتوم بزواجه من كريمة الشيخ مكتوم بن محمد بن حشر آل مكتوم في شهر أغسطس من العام الماضي.

وأقيم حفل زفاف الشيخ مكتوم حينها تزامنًا مع حفل زفاف جماعي شهده شقيقه الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمشاركة 90 شابًا من أبناء الإمارة، في قاعة الاحتفالات بفندق البحر بإمارة الفجيرة.

وتداولت صفحات معنية بأخبار العائلات الحاكمة على تطبيق "إنستغرام" صورًا من حفل زفاف الشيخ مكتوم بن محمد.

يذكر أن الشيخ مكتوم هو أصغر أبناء حاكم الشارقة الشيخ حمد بن محمد الشرقي وولد عام 1991 ويبلغ من العمر 30 عامًا.

يعمل الشيخ مكتوم رئيسًا لنادي الفجيرة الثقافي الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الشيخ حمد بن محمد الشرقي

الشيخ حمد بن محمد الشرقي، حاكم إمارة الفجيرة منذ عام 1974 وعضو المجلس الأعلى للاتحاد الأعلى لحكام الإمارات.

ولد في إمارة الفجيرة وأنهى دراساته الأولى فيها، ثم سافر إلى المملكة المتحدة ليكمل دراسته في عام 1967 والتحق بأكاديمية اللغة الإنجليزية وتفوق فيها ومن ثم تابع علومه في كلية منس العسكرية وعاد إلى الوطن عام 1971 ليساند أباه في الحكم حيث كان يشغل منصب ولي عهد الإمارة.

وبعد قيام الاتحاد شغل منصب وزير الزراعة والمياه والثروة السمكية. وفي عام 1974 توفي والده الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله الشرقي ليتولى حكم إمارة الفجيرة خلفاً له وكان عمره لا يتجاوز 25 عاماً، وأصبحت في عهده من الأماكن السياحية المهمة التي يتجه إليها السياح.

مولده ونسبه

من مواليد إمارة الفجيرة 22 فبراير (شباط) 1949 والده الشيخ محمد بن حمد الشرقي ويرجع نسبه إلى يعرب بن أحمد بن سلطان بن مالك بن فهم من زعماء اليعاربة وعائلة الشرقي هم من المساكرة الأسود بن عمران المنتسبين إلى الأزد.

أبنائه