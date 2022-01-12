الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم يُرزق بمولدة .. ويختار لها اسم شقيقته لطيفة

زفت صفحات إخبارية معنية بأخبار العائلات المالكة على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ استقبال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مولدة جديدة من زوجته الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم.

واختار الشيخ مكتوم لمولدته الجديدة تسمية مولودته الجديدة باسم لطيفة، وهو اسم شقيقته لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وللشيخ مكتوم وزوجته مريم ابنة أخرى تدعى الشيخة هند ولدت في عيد ميلاد والدها السادس والثلاثين، في 24 نوفمبر 2019.

وكان الشيخ مكتوم وزوجته مريم قد عقدا قرانهما في شهر مايو من عام 2019 إلى جانب اثنين من أشقائه، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي تزوج بنت خالته الشيخه شيخه بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم.

فيما تزوج الشيخ أحمد بن محمد رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من ابنة عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.

الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد

ولد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد في (24 نوفمبر 1983)، وهو الابن الثالث لبن راشد وأمه هي الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

يتولى الشيخ منصب النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

أتم الشيخ دراسته الثانوية بمدرسة راشد الخاصة للبنين، وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي في عام 2006 .

التحق بالعديد من الدورات التدريبية في كلية دبي للإدارة الحكومية وجامعة هارفارد.