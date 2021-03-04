الشيف بن قاسم يتسبب بأزمة خانقة في شوارع الرياض.. ماذا فعل؟

أثار الشيف السعودي الشاب "بن قاسم" زوبعة في شوارع العاصمة الرياض بعد إعلانه عن طرح نوع من الحلويات التي صنعها بنفسه.

وكشف بن قاسم عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات" بأنه سيقوم بطرح كميات كبيرة من الحلويات داخل مبنى "مفروشات العمر" ليتوافد المئات الى المبنى من أجل تذوق الحلويات المجانية متسببين بأزمة كبيرة في الشوارع.

ووثق مقطع فيديو، زحمة كثيفة داخل وأمام مبنى "مفروشات العمر" وتوافد عدد كبير من الأشخاص بمختلف الفئات يتجمعون لتذوق الحلويات، فيما دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وسمًا يحمل عنوان "بن قاسم" حتى تصدر قائمة الأكثر تداولًا.

انكرفت اليوم وشكرا 🥲💔 pic.twitter.com/v0XwBLt7XZ — Binkasem | بن قاسم (@1binkasem) March 3, 2021

وعبر رواد "تويتر" عن السبب الذي دفع الأعداد الكبيرة من الأشخاص للتوافد الى مكان توزيع الحلويات المجانية والوقوف في الشارع في الوقت الذي لا زالت بلادهم والعالم تحارب انتشار وباء "كورونا".

فيما أشاد عدد من المغردين بموهبة "بن قاسم" في الطبخ وخصوصًا في صنع الحلويات فقد تلقى تدريبه على أيدي خبراء محنكين في فنون الطهي، ويعد أحد أهم المشاركين في برنامج الطبخ "توب شيف".

بن قاسم من هو ؟

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اسمه الأول عبدالرحمن، شاب في العقد الثالث من عمره، يسكن في مدينة الرياض، وترجع أصول عائلة بن قاسم إلى منطقة القصيم.

يذكر أن بن قاسم تلقى تدريبه على أيدي خبراء محنكين في فنون الطهي، ويعد بن قاسم أحد أهم المشاركين في برنامج الطبخ "توب شيف" صنف عبدالرحمن من ضمن أمهر الطهاة في المملكة العربية السعودية.

أفكار بن قاسم المستقبلية

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يطمح عبدالرحمن بمواصلة مسيرته في الطهي وذلك بإفتتاح موقع شخصي خاص به يشارك فيه طبخاته ومكوناتها، وتشير مصادر تخص مزمز أنه ينوي استثمار موهبته في مشاريع مستقبلية تدر عليه بالمال، وأضافة لذلك يعمل عبدالرحمن في مجال التسويق والإعلان عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي “سناب شات”.

عائلة بن قاسم

عرف عن بن قاسم محبته لعائلته وقوة ترابطهم الأسري، تتكون عائلته من عدة أخوه وأخوات أشهرهم الإعلامي “بوقاتي” عبدالله بن قاسم الذي أشتهر في وقت سابق كطالب تسويق مبتعث بنشره يومياته في الولايات المتحدة الأمريكية، وما إن عاد حتى أفتتح شركته Ways للتسويق والدعاية والإعلان، ويحظى عبدالله أيضا منصب في قسم التسويق في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

عرف عنه تعلقه الشديد بوالدته وبره بها حيث أنها تعاني من مرض السكري ويشرف على نظامها الغذائي وفحوصاتها اليومية بنفسه.

بن قاسم وأولى خطواته في المطابخ العالمية الفرنسية:

حضر عبدالرحمن عدة دورات في المطبخ الفرنسي لتعلم فنون الطهي، ومن المعروف أنه أحترف عمل الماكرون الفرنسي، ومما لا يخفى على الجميع أعد عبدالرحمن مأدبة مما لذ وطاب تميزت الأصناف بدمج الثقافة السعودية وفن المطبخ الفرنسي للملحقية السعودية في فرنسا ونالت على إعجاب العديد من الدبلوماسيين.

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