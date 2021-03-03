وضعها في صندوق وخنقها بالغاز.. فيديو صادم لشاب يقتل قططه في الكويت

حالة من الصدمة الممزوج بالغضب يعيشها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد تداول مقطع فيديو لشاب عذب قططه حتى الموت.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد سُمع الشاب وهو يروي لمتابعيه طريقة القتل الرحيم لقططه مدعيًا بأنها مريضة ولا تقوى على الحياة وعليه مساعدتها في إنهاء حياتها.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد وضع الشاب القطط الصغيرة في صندوق بلاستيكي ثم قام بصنع "ثقب" صغير في الغطاء قبل أن يقوم بتفريغ عبوة غاز داخلها مما تسبب في خنقها وموتها وقد كان ينظر للقطط وهي تتعذب بقلب قاسي.

تاخذ فيهم اجر؟؟؟؟ شام اباطك انت قبل لاتسوي كل هذا؟؟ اي اجر تاخذ نعال على راسك هذيل حيوانات عندهم روح يمال روحك تروح انشاءالله ماكو شوية انسانية ؟؟؟؟حسبي يا الله عليك! #شاب_يقتل_قطط_الكويت pic.twitter.com/clgFptNLDK — ᴅᴍ🫀 (@d_and_m_forever) March 3, 2021

أتمنى أشوفك مكان القطط التي أعدمتها علشان قلبي يبرد ..اتوصوا فيه لازم يتعاقب#شاب_يقتل_قطط_الكويت pic.twitter.com/feSLqKBO1l — دكتور وحيد (@doctor_wahid) March 3, 2021

وفي الوقت الذي لم يتم التوصل الى هوية أو جنسية معذب القطط، إلا أن عددًا من المغردين أشاروا الى أنه يدعى بدر نايف ويسكن في منطقة عبدالله مبارك بالكويت. (ولم يتسنَ لموقع البوابة التحقق من هذه المعلومة)

وعبر وسم #شاب_يقتل_قطط_الكويت طالب مئات الآلاف من المغردين بالقبض على الشاب ومعاقبته وفقًا لقانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتضمن المادة الثانية من القانون:

على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات ويجب عليهم بوجه خاص الالتزام بما يلي:-

أ - توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات.

ب - توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان.

ج - معاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم.

د - عدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاءه على الإنسان، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.

هـ - متابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

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