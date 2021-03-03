مشهد مذهل.. مصور فلكي يرصد لحظة عبور محطة الفضاء الدولية أمام الفوهة القمرية

نجح المصور الفلكي "آندرو مكارثي" في التقاط صورة مذهلة لمحطة الفضاء الدولية ISS لحظة مرورها أمام القمر.

وأوضح "مكارثي" أن هذه اللقطة النادرة حوالي الساعة 10:44 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، وقال عنها: "أصبحت على الفور واحدة من اللقطات المفضلة لدي".

وأشار الى أنه التقط صورة المحطة التي تدور على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض، بينما كانت على جانب طريق في سكرامنتو، كاليفورنيا.

وقال بأن ما جعل هذه الصورة الرائعة هو اتجاه محطة الفضاء الدولية في الوقت الذي تم التقاطها فيه الصورة، فقد كانت المحطة تدور فوق فوهة كوبرنيكوس على القمر.

ويمكن رؤية الفوهة القمرية هذه بالمنظار إذا كنت في شمال غرب مركز نصف الكرة الأرضية المواجه للقمر.

وشوهدت الألواح الشمسية التي عادة ما تكون مسطحة على كل جانب من جوانب المحطة وهي تتحرك في زوايا مختلفة بسبب السير في الفضاء، مما يزيد من جمالية الصورة.

وقال" مكارثي" أن الصورة أصبحت مفضلة على الفور من بين العديد من الصور التي يلتقطها للسماء ليلًا بشكل يومي.

من جهته ع رائد الفضاء البريطاني "تيم بيك" على المنشور الخاص بالصورة على "تويتر" قائلًا: "تهانينا على التقاط هذه اللقطة الرائعة لمنزلي القديم!".

يذكر أن "كوبرنيكوس" هي فوهة صدمية على سطح قمر الأرض تقع في شرق محيط العواصف، سُميت الفوهة على اسم العالم البولندي "نيكولاس كوبرنيكوس".

وتبلغ فوهة "كوبرنيكوس" من العمر 800 مليون سنة وبهذا تعتبر من الفوهات الحديثة نسبيًا في عمر القمر البالغ حوالي 4.53 بليون سنة وهو ما يفسر معالمها الواضحة حيث لم تتعرض لعوامل التعرية المناخية كباقي مناطق سطح القمر.

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