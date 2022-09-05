هل اعتنق الشيف اللبناني ريتشارد خوري الدين الإسلامي؟

تناقلت صفحات منوعة على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إعلان الشيف اللبناني ريتشارد خوري عن اعتناقه للدين الإسلامي والتخلي عن الديانة المسيحية.

وظهر الشيف خوري في بثٍ مباشر مع الشيخ الدكتور جميل حليم الحسيني عبر قناته الرسمية على تطبيق "يوتيوب" ويستمع لدرس ديني حول الإيمان بوحدانية الله تعالى.

وفي نهاية البث المباشر، سأل الشيخ جميل ضيفه الشيف خوري: "هل اعتقدت، فإن اعتقدت قل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟"، ليرد عليه ريتشارد خوري: "نعم اعتقدت، لا إله إلا الله محمد رسول الله".

ولم يتسن لموقع البوابة التحقق من حقيقة اعتناق الشيف ريتشارد خوري الدين الإسلامي بشكلٍ صريح خاصة وأن من شروط الدخول في دين الإسلام هو النطق بالشهادتين، أي أن يقول بقلبه قبل لسانه: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله".

وكان الشيف ريتشارد قد شوهد قبل سنوات وهو يشارك في إعداد الهريسة في ‏حب أهل البيت عليهم السلام في إحدى الخيم في الضاحية الجنوبية لبيروت.‏

الشيف اللبناني ريتشارد خوري

شيف لبناني شهير ومتخصص في الأطباق العالمية والفرنسية.

ترأَس الشيف ريتشارد الطهاة في فندق روتانا في العاصمة اللبنانية بيروت.

عمل في مجال الحلويات لمدة ثلاث سنوات. ترقى حتى أصبح رئيس الطهاة في مطعم الأشرفية في عام 1990.

يعتبر الشيف ريتشارد من أشهر الطهاة على مستوى الوطن العربي.

له تجارب تلفزيونية من خلال برنامجي (النجم الشيف) و (صباح الخير يا عرب)، على قناة (MBC).

مقتضيات الإيمان بوحدانية الله تعالى

للإيمان بوحدانية الله تعالى مقتضيات ثلاثة ملازمة له، لا يتم الإيمان إلا بها، وهي:

الإيمان بأن الله تعالى هو خالق العالم ومدبر شؤونه، وأنه سبحانه المتصرف فيه بعلمه وقدرته كما يشاء، وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعا ، ولا خالق غيره.

إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة من دعاء وصلاة وصوم ونذر وغير ذلك من أنواع العبادات رغبة بما عند الله من ثواب وخوفا من عقوبته.

الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا جميعها التي أثبتها الله تعالى لنفسه في القرآن الكريم ، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة.

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