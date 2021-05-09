الصين تكشف أخيرًا مصير الصاروخ الخارج عن السيطرة وهذه آخر التحديثات!

كشف أحد مراكز الأبحاث أنه من المتوقع أن تدخل بقايا أكبر صاروخ صيني الغلاف الجوي في وقت متأخر من مساء يوم السبت أو صباح الأحد، وتم التأكيد في بكين على أنه لن يكون هناك أي ضرر قد يتسبب فيه هذا الصاروخ التائه الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي.

وبحسب وزارة الخارجية الصينية، فقد تم التصريح يوم أمس الجمعة أن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي ومن المستبعد بشدة أن يسبب ضرر، وذلك بعدما قال الجيش الأمريكي أن قيادة الفضاء الأمريكية تتابع ما تم وصفه بدخول خارج عن السيطرة للصاروخ عبر الغلاف الجوي.

وفي تغريدة نُشرت مساء الجمعة في الولايات المتحدة، قالت "مؤسسة الفضاء الجوي" إن أحدث تنبؤات مركز دراسات العودة المدارية والحطام "كوردس" (CORDS) التابع لها تشير إلى أن جسم الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" سيدخل الغلاف الجوي في حدود 8 ساعات قبل أو بعد الساعة 04:19 يوم الأحد بتوقيت غرينتش.

وانطلق الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل/نيسان الماضي، حاملا على متنه مركبة تيانهي غير المأهولة، التي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية دائمة.

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