الطفلة حلا تبكي السعوديين بعد وفاتها حزنًا على رحيل والدها بـ10 ساعات

سادت حالة من الحزن في الشارع السعودي بعد إعلان وفاة الطفلة حلا الشهري البالغة من العمر 12 عامًا والتي وافتها المنية حزنًا على وفاة والدها.

وجاء في تفاصيل القصة المؤلمة التي رواها عم الطفلة أحمد حمزة العذيقي أن الطفلة كانت تعيش مع والدها الذي يعمل محضر مختبر في إحدى مدارس المجاردة -التابعة لمنطقة عسير- وكانت شديدة التعلق به وتحرص على مرافقته في كل مكان.

وذكر بأن الطفلة حلا كانت متواجدة طوال الفترة التي مكث فيها والدها في المستشفى لكن بعد دخوله العناية المركزة أُعيدت الطفلة مرغمة للمنزل، حتى تفاقم واشتد به المرض وتوفي في مستشفى المجاردة، وحين علمت ابنته حلا بوفاة والدها في صباح اليوم التالي، لتنهار فورًا، ونُقلت للمستشفى.

وبعد دخول الطفلة في حالة حرجة تم إعلان وفاتها وتحديدًا بعد 10 ساعات من وفاة والدها.

سبب وفاة حلا الشهري

وذكر العذيقي بأن الطفلة حلا كانت تعاني الأنيميا، ومن هول صدمتها وحبها الشديد لوالدها، توفيت بعد ساعات.

وأشار العذيقي بأنه جرى الصلاة على الطفلة حلا ووالدها معًا ونُقلا في سيارة واحدة، ودُفنا في قبرَين متجاورَين.

ونهى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الطفلة حلا ووالدها، سائلين الله أن يتغمد روحهما الجنة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.