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الطفل الأفغاني حيدر يكرر مأساة ريان ويتوفى داخل بئر عمقها 25 مترًا

منشور 18 شباط / فبراير 2022 - 01:04
الطفل الافغاني حيدر
الطفل الافغاني حيدر

في الوقت الذي ما يزال العالم يلملم آلامه وأحزانه إثر وفاة الطفل المغربي ريان بعد سقوطه في بئر عمقها 60 مترًا، فجع اليوم بوفاة الطفل الأفغاني حيدر بنفس الطريقة وبنفس الألم.

وأعلنت السلطات الأفغانية قبل ساعات وفاة الطفل حيدر (5 سنوات) الذي سقط في بئر يصل عمقها 25 مترًا قبل ثلاثة أيام بعد فشل المحاولات المكثفة لإنقاذه.

الطفل الافغاني حيدر

وكان الطفل حيدر قد سقط في يئر عميقة في قرية شوكاك بولاية زابل على بعد 400 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كابول يوم الثلاثاء الماضي، 15 فبراير 2022، وعلى مدار 3 أيام من العمل المتواصل فشلت عناصر الإنقاذ في إنقاذه وأعلنت وفاته صباح اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر أمنية أن الأرض الصخرية الوعرة عرقلت تقدمهم والوصول إلى الطفل.

وعبر وسم Save Haider، باللغة العربية أقذوا حيدر، نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم الطفل المغربي وتداولوا صورًا ومقاطع فيديو من عملية إنقاذه.

وكشف الحاج عبد الهادي جد حيدر، أن الطفل سقط في الحفرة بينما كان يحاول مساعدة راشدين على حفر بئر جديدة في هذه القرية التي تعاني من الجفاف.

وذكرت مصادر رسمية أن الطفل انزلق في هذه البئر التي يبلغ عمقها 25 مترًا، ثم تم سحبه بواسطة حبل إلى عمق حوالي 10 أمتار حيث علق.

كما تداول النشطاء عبر ذات الوسم مقطع فيديو للطفل الراحل حيدر الذي كان يرتدي سترة زرقاء عالقًا في وضع الجلوس في البئر يسند كتفيه على الحائط.

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