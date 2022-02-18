الطفل الأفغاني حيدر يكرر مأساة ريان ويتوفى داخل بئر عمقها 25 مترًا

في الوقت الذي ما يزال العالم يلملم آلامه وأحزانه إثر وفاة الطفل المغربي ريان بعد سقوطه في بئر عمقها 60 مترًا، فجع اليوم بوفاة الطفل الأفغاني حيدر بنفس الطريقة وبنفس الألم.

وأعلنت السلطات الأفغانية قبل ساعات وفاة الطفل حيدر (5 سنوات) الذي سقط في بئر يصل عمقها 25 مترًا قبل ثلاثة أيام بعد فشل المحاولات المكثفة لإنقاذه.

وكان الطفل حيدر قد سقط في يئر عميقة في قرية شوكاك بولاية زابل على بعد 400 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كابول يوم الثلاثاء الماضي، 15 فبراير 2022، وعلى مدار 3 أيام من العمل المتواصل فشلت عناصر الإنقاذ في إنقاذه وأعلنت وفاته صباح اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر أمنية أن الأرض الصخرية الوعرة عرقلت تقدمهم والوصول إلى الطفل.

وعبر وسم Save Haider، باللغة العربية أقذوا حيدر، نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم الطفل المغربي وتداولوا صورًا ومقاطع فيديو من عملية إنقاذه.

So much work has been done that it cannot be done in ten days, but what Allah does not do will not happen

Only half a meter of the area is left. The child is visible and alive. If dragged, it may be hit by rocks.

@AnasHaqqani313 #Jildak #Haidar

. #حيدري_وژغورئ#SaveHaider pic.twitter.com/Ew968rRQuA — NoorOmar (@NoorOma56863762) February 18, 2022

وكشف الحاج عبد الهادي جد حيدر، أن الطفل سقط في الحفرة بينما كان يحاول مساعدة راشدين على حفر بئر جديدة في هذه القرية التي تعاني من الجفاف.

وذكرت مصادر رسمية أن الطفل انزلق في هذه البئر التي يبلغ عمقها 25 مترًا، ثم تم سحبه بواسطة حبل إلى عمق حوالي 10 أمتار حيث علق.

Another child has fallen into a deep hole and has been stuck for quite some time. This time, it’s in Zabul, Afghanistan where equipment isn’t abundant. In one video I heard rescuers say they wished they had a hook. A HOOK. Please pray for Haidari. #SaveHaidari #SaveHaider pic.twitter.com/sXNpVmfh7l — F͟a͟t͟i͟m͟a͟h͟ P͟o͟p͟a͟l͟ (@Afgmerican) February 17, 2022

كما تداول النشطاء عبر ذات الوسم مقطع فيديو للطفل الراحل حيدر الذي كان يرتدي سترة زرقاء عالقًا في وضع الجلوس في البئر يسند كتفيه على الحائط.