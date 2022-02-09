بمسدسٍ على خاصرته وإبريق شاي أمامه .. الأمير حمزة في آخر ظهور له

تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورة للأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق لملك الأردن عبدالله الثاني، في أحدث ظهورٍ علني له منذ أحداث أبريل 2021 واتهامه بمحاولة الانقلاب على العاهل الأردني.

وذكرت صفحات تعنى بأخبار العائلات المالكة حول العالم عبر تطبيق "إنستغرام" بأن الصورة المتداولة جرى التقاطها للأمير حمزة من حديقة منزله في العاصمة الأردنية عمان.

وظهر الأمير حمزة في الصورة وهو يجلس أمام منقل مشتعل وكأنه يُعد الشاي الساخن على الحطب، فيما لفت مسدس وضع على خاصرته أنظار متداولي الصورة.

وذكر بعض النشطاء على موقع التدوين "تويتر" في الأردن بأن المسدس الذي ظهر بحوزة الأمير حمزة كان ملكًا لوالده الملك الحسين بن طلال.

وكان آخر ظهور علني للأمير حمزة في 11 أبريل 2021 عندما زار المقبرة الملكية للمشاركة في الاحتفالات المقامة بمناسبة ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية ومنذ ذلك الحين يخضع للإقامة الجبرية.

ورافق الأمير حمزة حينها أشقاءه من الأمراء وولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة، وذلك في أول ظهور لهما سويًا بعد الأزمة الأخيرة.

وحرص الأمير حمزة حينها على أن يكون ظهوره الأول بعد الأزمة مميزًا، إذ ارتدى ربطة عنق كان قد ارتداها والده الملك الراحل الحسين بن طلال في أكثر من مناسبة.

وحظيت حركة الأمير بارتداء ربطة عنق والده على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبرها رسالة "طمأنينة" منه إلى الشعب الأردني.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد زعمت في 3 أبريل 2021 أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين تعرض للاعتقال مع ما يقرب من 20 شخصًا آخر بزعم التخطيط لانقلاب ضد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي شرق أوسطي لم تذكر اسمه إن الأمير حمزة بن الحسين وضع تحت الإقامة الجبرية في مقر سكنه في عمّان حيث يتم التحقيق في تهمة تهديد استقرار البلاد.

إلا أن الجيش الأردني قد نفى أن يكون الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، لكنه قال أن الأمير تلقى أوامر بوقف الأعمال التي يمكن أن تستهدف "أمن واستقرار" البلاد.

الأمير حمزة قد رزق يوم أمس الثلاثاء، 8 فبراير 2022، مولودًا جديدًا من زوجته الأميرة بسمة العتوم.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي أن الأمير حمزة بن الحسين أطلق على مولوده الجديد اسم "محمد".

وقال الديوان في بيان: "صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين، وصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة حمزة، رزقا اليوم الثلاثاء، الواقع في السابع من شهر رجب 1443 هجرية، الموافق للثامن من شهر شباط 2022 ميلادية، بمولود أسمياه محمدا، جعله الله قرة عين لوالديه، برعاية عميد آل البيت، صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه".