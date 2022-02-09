مطربة مغربية تعلن رغبتها في تسجيل القرآن كاملًا بصوتها

أثارت مطربة مغربية تدعى أسماء لرزق جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت رغبتها في تسجيل القرآن الكريم كاملًا بصوتها.

وقالت الفنانة أسماء أن قرارها نبع من إيمانها بأن تجويد القرآن الكريم يحتاج إلى صوت حساس وقوي ومدروس وهو ما تمتلكه، مشيرة إلى أنها تعلمت أحكام تلاوته وتجويده وهي طفلة صغيرة.

وذكرت أن هناك بعض التسجيلات القليلة لأم كلثوم وهي ترتل بعض أيات من القرآن الكريم بصوتها وأن هذه التسجيلات ظهرت في وجود كبار علماء ومشايخ الأزهر الشريف ولم يعترض أحدهم على تلاوتها القرآنية.

وذكرت بأن تسجيلها للقرآن الكريم بصوتها لم يمنعها من مواصلة طريقها في عالم الفن والغناء، إذ أنهت مؤخرًا تسجيل أربعة كليبات مع المخرج جميل جميل المغازي، منها أغنيات باللهجة المصرية تعاونت خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين المصريين مثل مصطفي مرسي وشريف قاسم ومحمد مصطفي وغيرهم.

وأثار قرار الفنانة المغربية انقسامًا بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي بين من رحب به واعتبروه خطوة أولى في طريق توبتها أو في أن تكون سببًا في توبة أحدهم.

فيما عارض البعض الخطوة التي قد تقدم عليها الفنانة المغربية مستندين إلى فتاوى سابقة تتعلق بصوت المرأة في الإسلام وغيرها، إليكم بعض التعليقات:

أم كلثوم طريقة أداءها المبهر مستوحى من ترتيل القران تجيد المد والادغام وغيره علشان كذا مافيه أعترضات لكن يأسماء لونك في الطرب مختلف 😅 — نجد (@Najddollarsing) February 8, 2022

لم يعترض احد على قراءتها .

لكن هل وجدوها فرصة لنصحها ان ترتدي الحجاب الشرعي!! — khaled Abdulaziz (@khald_626) February 8, 2022

اصلا ليش احد يعترض ؟ ف النهايه ارتكاب الذنب لايعني انك خارج من المله ولايجوز قراءتك للقرأن — خبزه. (@candy00xx) February 8, 2022

أسماء لزرق

ولدت أسماء لرزق في 22 يونيو 1986 في مدينة تارودانت، وهي مطربة مغربية.

شاركت أسماء لرزق في العديد من المهرجانات أبرزها مهرجان فاس للموسيقى الروحية إضافة إلى مهرجانات في فرنسا وتونس.

كما سبق وأن شاركت أسماء لرزق في مسابقة أبواب مفتوحة، نجوم ونجوم ومئوية أم كلثوم.