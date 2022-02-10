الطفل خالد يقلد ريان ويسقط بالبئر .. فاجعة جديدة تهز المغرب

سادت حالة من الحزن على الشارع المغربي بعدما فُجع بوفاة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بنفس الطريقة التي توفي فيها الطفل ريان في بطن الأرض حين سقط في بئر عمقها 60 مترًا.

وذكرت وسائل إعلام محلية في المغرب بأن الطفل خالد، وهو من متلازمة داون ويبلغ من العمر 6 سنوات ونصف، توفي بعد أن رمى نفسه في بئر عمقها 57 مترًا في تقليد منه للطفل ريان.

وقال عم الطفل خالد: "خالد كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان قد رأى الأحداث التي دارت حول الطفل ريان، وقلده أمام البئر، لكنه سقط فيه، ومات".

وتابع: "وقعت الحادثة عند الساعة الـ10 من صباح يوم الثلاثاء، واتصلت بالسلطات التي جاءت مع القوات المساعدة والدرك الملكي، خالد كان يتابع محاولات استخراج ريان مع أخته، وكان يقلد كيف سقط ريان حتى سقط هو الآخر في البئر".

وتم نقل جثمان الطفل خالد إلى المستشفى الإقليمي بالخميسات (مدينة مغربية تقع على بعد 86,5 كم من العاصمة الرباط)، حيث سيتم القيام بالإجراءات الطبية والإدارية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد بوفاة الطفلين خالد وريان، مطالبين الجهات المسؤولة بردم جميع الآبار العشوائية لضمان سلامة عابري الطرق والأطفال والمتنزهين.

كما أشار عدد من المغردين إلى ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للأطفال في وقت الأزمات، وأهمية إبعادهم عن الأحداث المفجعة التي يكون ضحاياها أطفال صغار.

وعم الحزن الشارع المغربي والعربي وكل من تابع قصة سقوط الطفل ريان في البئر، إذ كان الجميع يترقبون بأمل خروجه على قيد الحياة.

الأمير حمزة بن الحسين يرزق بمولوده السابع .. وهذا الاسم الذي اختاره له

مطربة مغربية تعلن رغبتها في تسجيل القرآن كاملًا بصوتها

بمسدسٍ على خاصرته وإبريق شاي أمامه .. الأمير حمزة في آخر ظهور له