الظهور الأول لابنة رئيس كوريا الشمالية يثير حيرة المراقبين .. هل تشبهه؟

انشغلت وسائل الإعلام العالمية بالظهور العلني الأول لابنة رئيس كوريا الشمالية "الغامضة" وتجاهلت التصريحات "النارية" الصادرة عنه مؤخرًا والمتعلقة بإمكانية استخدامه السلاح النووي في حال استمر التهديد الأمريكي ضده.

وكشفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم أمس السبت، 19 نوفمبر 2022، النقاب عن الظهور العلني الأول لـ ابنة رئيس كوريا الشمالية التي رافقت والديها خلال عملية الإطلاق الصاروخية دون الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة باسمها وعمرها.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية كيم يسير مبتهجًا أمام صاروخ عملاق برفقة فتاة ترتدي سترة بيضاء اللون وتنتعل حذاء أحمر وأرفقتها بتعليق: "الرئيس كيم جونغ أون يحضر عملية الإطلاق الصاروخية مع ابنته الحبيبة وزوجته".

ابنة رئيس كوريا الشمالية

وتعد هذه المرة الأولى التي تذكر فيها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية ابنة زعيمها أو تنشر صورها، مبقية حياتها الخاصة “مجهولة” لدى الرأي العام في بلادها.

وشكل الظهور العلني الأول لابنة رئيس كوريا الشمالية "مفاجئة" للعام أجمع إذ لم يتم تأكيد وجودها علنًا من قبل، فيما ذكر محللون للمشهد بأنه تمهيدًا لانتقال السلطة لها في المستقبل بعد تنحي والدها عن منصبه.

وقال الخبير في شؤون زعامة كوريا الشمالية بمركز ستيمسون الأمريكي "مايكل مادن": "الظهور العلني الأول لابنة كيم جونغ أون له مغزى كبير ويمثل درجة معينة من الارتياح من جانب كيم جونغ أون لدرجة أن يظهر ابنته في العلن بهذه الطريقة".

فيما قال أحد الخباري في مؤسسة (38 نورث) للأبحاث المتخصصة في شؤون كوريا الشمالية ومقرها واشنطن، جيني تاون، أن اصطحاب كيم لابنته عند إطلاق الصاروخ ونشر صورهما وهما يتابعان الإطلاق يوحي بأنه بصدد الاستجابة للضغوط الرامية لإبطاء برامج الأسلحة والعودة للمفاوضات.

أبناء كيم جونغ أون

وفي الوقت الذي ما تزال الكثير من حياة كيم الخاصة غير معروف، ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن كيم تزوج من المغنية السابقة "ري سول جو" عام 2009 ولهما ثلاثة أطفال ولدوا في أعوام 2010 و 2013 و 2017.

ويُقال إن إحدى بنات رئيس كوريا الشمالية تدعى "جو آي" وذلك حسب ما قاله لاعب كرة السلة الأمريكي "دنيس رودمان" عام 2013 حين رافق "كيم جونغ" في رحلة سياحية وكان الرئيس يحمل رضيعة على يديه ويناديها بـ"جو آي".